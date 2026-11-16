„Ha nem tudják, kié a pénz, honnan tudják, hogy a Seszták-ügyhöz kapcsolódik?” – megszólalt Seszták Miklós ügyvédje

Újabb fejlemény történt a Seszták Miklós ellen folyó eljárásban. A volt miniszter ügyvédje, Papp Gábor a Magyar Nemzetnek nyilatkozva reagált Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének vasárnapi kijelentésére, amely szerint a hatóságok egyelőre nem tudják, kié a megtalált 6,5 milliárd forintnyi készpénz. A védő szerint mindez visszaigazolja korábbi álláspontját, miszerint nem bizonyított, hogy a pénz védencéhez tartozna.

Seszták Miklós ügyvédje újabb kérdéseket vetett fel a lefoglalt milliárdokkal kapcsolatban (Forrás: Facebook/NVVH)

Seszták Miklós ügyvédje szerint alapvető kérdés maradt megválaszolatlanul

Papp Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatóságok közleménye korábban sem állította, hogy a lefoglalt készpénz a volt miniszter tulajdona lenne.

Ha nem tudjuk, hogy kié a pénz, akkor még az a kérdés is fölmerül, hogy honnan tudjuk, hogy egyáltalán a Seszták-ügyhöz ez kapcsolható?”

– tette fel a kérdést.

Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy nem kíván találgatásokba bocsátkozni, a következtetések levonása előtt a nyomozati iratokat és a tényeket szeretné megismerni. Az Origo korábban beszámolt arról, hogy Unger Anna vasárnap az RTL Házon kívül című műsorában elismerte:

a hatóságok egyelőre nem tudják, ki a megtalált készpénz tulajdonosa. A hivatalvezető azt sem állította, hogy az összeg része lenne a Sesztákhoz korábban kötött kilencmilliárd forintnak.

A november 12-én és 13-án végrehajtott kutatások során a nyomozók erdőkben elásva, épületekben elrejtve és széfekben találtak összesen mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénzt. Az összeget a Magyar Államkincstárnál helyezték hatósági letétbe. A pénz tulajdonjoga és a büntetőeljáráshoz való pontos kapcsolata azonban továbbra is tisztázásra vár.