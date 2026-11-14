Megszólalt Seszták Miklós ügyvédje a kiásott milliárdokról: határozottan cáfolta, hogy a pénz a védencéé

Seszták Miklós védője, Papp Gábor a Telexnek nyilatkozva reagált a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) pénteki bejelentésére, amely szerint a volt miniszter ellen folyó büntetőeljárás során csaknem 6,5 milliárd forintnyi készpénzt találtak. Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy a hatóság közleménye nem nevezi meg a pénz tulajdonosát, és állítása szerint az összeg nem védencéhez tartozik.

Seszták Miklós védője szerint az NVVH nem állította, hogy a közel 6,5 milliárd forintos készpénzlelet a volt miniszterhez köthető (Fotó: Facebook/nvvh)

Seszták Miklós ügyvédje szerint nem bizonyított a pénz eredete

Papp Gábor rámutatott, hogy az NVVH pénteki tájékoztatása kizárólag arról számolt be, hogy Seszták Miklós büntetőügyéhez kapcsolódóan végeztek nyomozati cselekményeket.

A közlemény ugyanakkor nem tartalmaz olyan megállapítást, amely szerint a megtalált készpénz a volt tárcavezető tulajdonában állna.

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy az eljárásnak Seszták Miklóson kívül több gyanúsítottja is van. Határozottan cáfolta, hogy a milliárdok védencéhez tartoznának. Papp Gábor egyelőre a nyomozati iratok megismerésére vár, mivel elmondása szerint ezekből jelenleg semmi nem áll rendelkezésükre. További részleteket az ügyvédi titoktartásra hivatkozva nem kívánt közölni.

Erdőkben és épületekben rejtették el a milliárdokat

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, az NVVH november 12-én és 13-án több helyszínen hajtott végre összehangolt akciót. A nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, valamint egy elrejtett páncélszekrényben bukkantak jelentős összegű készpénzre.

A hatóság tájékoztatása szerint a kutatások során összesen 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót és 1 257 100 amerikai dollárt találtak. A különböző valutákban előkerült pénz együttes értéke megközelíti a 6,5 milliárd forintot.

A teljes összeget pénteken befizették a Magyar Államkincstárba. Az NVVH felvételeket is nyilvánosságra hozott az akcióról, amelyeken a föld alól kiemelt pénzkötegek és a lefoglalt készpénz rendszerezése látható.

Többmilliárdos korrupciógyanú miatt nyomoznak

Seszták Miklóst szeptember végén tartóztatták le korrupciós bűncselekmények gyanújával. Az eljárás egyik meghatározó része a Volánbusz korábbi beszerzéseihez kapcsolódik. A hatóságok többek között azt vizsgálják, hogy 2015 és 2018 között az állami közlekedési társaságok több mint 600 használt autóbuszt vásároltak-e meg a valós piaci árukat jelentősen meghaladó összegekért. A gyanú szerint ezekkel az ügyletekkel mintegy 10 milliárd forintos kár érhette az állami vállalatokat. A nyomozás egy kecskeméti ingatlan adásvételére is kiterjed, amelynél a hatóságok legalább 550 millió forintos túlárazást feltételeznek.

Az ügyészség gyanúja szerint Seszták Miklós és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója összesen 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz juthatott. A nyomozásban Jellinek Dániel üzletember érintettségét is vizsgálják.

Seszták Miklós mindvégig tagadta a terhére rótt bűncselekmények elkövetését.