Innen vihették el a milliárdokat? A Blikk beszámolója szerint a Seszták-ügy újabb lehetséges helyszíne került előtérbe. A lap felkereste Seszták Miklós régi üzlettársának otthonát, ahol senki nem nyitott ajtót. Egy környékbeli azt állította, hogy nagyjából tíz nappal korábban számos rendőrautó érkezett az ingatlanhoz, és az egyenruhások hosszabb ideig ott maradtak. Az intézkedés céljáról azonban nem rendelkezett információval. A Blikk fotóit ITT tudja megtekinteni!



Fotó: Facebook/Seszták Miklós

Továbbra is rejtély a Seszták-ügy milliárdjainak gazdája

Mint ahogy azt az Origo is megírta: a TV2 Híradója egy másik lehetséges helyszínről, a Nógrád megyei Felsőpetény környékéről számolt be. Egy helyi informátor szerint ott is kutathattak a nyomozók, a település polgármestere pedig rendőrautókat látott a faluban. A csatorna úgy tudja, hogy a helyszínek Fabó Györgyhöz és volt feleségéhez, jelenlegi üzlettársához köthetők. Azt ugyanakkor nem erősítették meg, hogy ott találták volna meg a pénz egy részét.

Az NVVH nyomozói a Seszták Miklóssal szemben folyó büntetőeljárás során összesen mintegy 6,5 milliárd forint készpénzt foglaltak le Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében. A pénz erdőkben elásva, gazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban, illetve egy széfben került elő.

A lefoglalt pénz tulajdonosa továbbra sem ismert. Unger Anna, az NVVH vezetője hangsúlyozta: abból, hogy a vagyont a Seszták-ügy nyomozásakor találták meg, még nem következik, hogy az Seszták Miklósé. A volt miniszter ügyvédje szintén azt közölte, hogy nem ügyfele pénzéről van szó. Seszták Miklós tagadja a terhére rótt bűncselekmények elkövetését.