A TV2 Híradó tudósítása szerint a nyomozók a magyar–szlovák határ közelében, Nógrád vármegyében is kereshették a Seszták-ügy kapcsán lefoglalt milliárdok egy részét. A televízió stábját egy informátor vezette el az állítólagos kutatás helyszínére, ahol egy nehezen megközelíthető erdős területet és egy elhagyatott pajtát is megvizsgáltak. A riportban elhangzottak szerint a terület Fabó György vállalkozó érdekeltségéhez tartozhat.
Egy elhagyatott pajtához vezette a TV2 stábját az informátor
A televízió informátora azt állította, hogy pontosan tudja, hol kutattak a nyomozók, és azt is, hogy a hatalmas készpénzvagyon egy részét egy pajtában rejthették el.
A stáb terepjáróval indult a Felsőpetény közelében található erdős területre, ahol az informátor több lehetséges helyszínt is megmutatott. Végül egy eldugott, romos épülethez érkeztek, amelynek ajtaján lakat lógott, ablakai pedig betörtek. A környéken számos keréknyomot is találtak, ezekből azonban nem lehetett megállapítani, hogy kik és mikor jártak ott.
Az informátor szerint a hatóságok ezen a környéken bukkanhattak rá a pénz egy részére. Állítását azonban a TV2 munkatársai nem tudták ellenőrizni, és a nyomozó hatóságok sem erősítették meg.
A helyi polgármester ugyanakkor egy szokatlan eseményről is beszámolt. Elmondása szerint múlt csütörtökön, a településen tartott közmeghallgatás idején több villogó fényt látott.
Csütörtökön ugye itt voltunk a kultúrhelyiségben, akkor volt a közmeghallgatás, és akkor, ahogy így vagyunk, erre láttam a fényeket, láttam villogó, piros vagy kék fényeket”
– idézte fel.
A polgármester szerint az eset este hat óra körül történhetett, arról azonban nem volt tudomása, hogy pontosan milyen hatósági intézkedés zajlott a környéken.
Fabó György neve is felmerült a Seszták-ügy kapcsán
A TV2 információi szerint az érintett erdős terület Fabó György vállalkozó érdekeltségéhez tartozhat. A riportban elhangzottak alapján a férfit korábban több gazdasági bűncselekménnyel összefüggésben is emlegették, és Seszták Miklóssal is kapcsolatba hozták.
A tudósítás szerint Fabó György ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyárügyben.
A Seszták-üggyel összefüggésben eddig több lehetséges rejtekhely is szóba került:
- egy nehezen megközelíthető erdős terület Felsőpetény közelében;
- egy elhagyatott, romos pajta;
- további épületek és erdős helyszínek;
- valamint egy madáretető is, amely a pénz elrejtéséről szóló beszámolókban merült fel.
A mintegy 6,5 milliárd forint eredete és tulajdonosa továbbra sem tisztázott. Seszták Miklós ügyvédje korábban azt állította, hogy a lefoglalt pénz nem a védencéé.
Egyelőre az sem nyert hivatalos megerősítést, hogy a nyomozók valóban a bemutatott nógrádi helyszíneken találtak-e készpénzt, és ha igen, mekkora összeget foglaltak le ott.
A történet legfontosabb kérdése tehát továbbra is megválaszolatlan: kié a milliárdos készpénzvagyon, és hogyan került a pénz az állítólagos rejtekhelyekre?