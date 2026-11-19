A TV2 Híradó tudósítása szerint a nyomozók a magyar–szlovák határ közelében, Nógrád vármegyében is kereshették a Seszták-ügy kapcsán lefoglalt milliárdok egy részét. A televízió stábját egy informátor vezette el az állítólagos kutatás helyszínére, ahol egy nehezen megközelíthető erdős területet és egy elhagyatott pajtát is megvizsgáltak. A riportban elhangzottak szerint a terület Fabó György vállalkozó érdekeltségéhez tartozhat.

A Seszták-üggyel összefüggésben eddig több lehetséges rejtekhely is szóba került (Fotó: Facebook/Seszták Miklós)

Egy elhagyatott pajtához vezette a TV2 stábját az informátor

A televízió informátora azt állította, hogy pontosan tudja, hol kutattak a nyomozók, és azt is, hogy a hatalmas készpénzvagyon egy részét egy pajtában rejthették el.

A stáb terepjáróval indult a Felsőpetény közelében található erdős területre, ahol az informátor több lehetséges helyszínt is megmutatott. Végül egy eldugott, romos épülethez érkeztek, amelynek ajtaján lakat lógott, ablakai pedig betörtek. A környéken számos keréknyomot is találtak, ezekből azonban nem lehetett megállapítani, hogy kik és mikor jártak ott.

Az informátor szerint a hatóságok ezen a környéken bukkanhattak rá a pénz egy részére. Állítását azonban a TV2 munkatársai nem tudták ellenőrizni, és a nyomozó hatóságok sem erősítették meg.

A helyi polgármester ugyanakkor egy szokatlan eseményről is beszámolt. Elmondása szerint múlt csütörtökön, a településen tartott közmeghallgatás idején több villogó fényt látott.

Csütörtökön ugye itt voltunk a kultúrhelyiségben, akkor volt a közmeghallgatás, és akkor, ahogy így vagyunk, erre láttam a fényeket, láttam villogó, piros vagy kék fényeket”

– idézte fel.

A polgármester szerint az eset este hat óra körül történhetett, arról azonban nem volt tudomása, hogy pontosan milyen hatósági intézkedés zajlott a környéken.