Megszólalt a Fidesz a Seszták-ügyben talált milliárdokról, ezt üzenték

A rendszerváltás óta minden választott képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja – erre hívta fel a figyelmet Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke.

Seszták-ügy: megszólalt a Fidesz a megtalált milliárdokról

Fotó: Facebook/nvvh

„Aki ehhez nem tartja magát, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni. Bízunk abban, hogy az NVVH által közzétett képeknek semmi közük Seszták Miklóshoz” – fogalmazott Havasi Bertalan.

A Fidesz sajtófőnökét arról is kérdezték, hogy a párt továbbra is politikai indíttatásúnak tartja-e a volt miniszter elleni eljárást, illetve Seszták Miklóst politikai fogolynak tekintik-e. A válaszában ezekre a kérdésekre nem tért ki.

Több mint hatmilliárd forintot találtak a nyomozók

A Seszták-ügy legújabb fejleményeiről péntek este számolt be az NVVH. A hivatal november 12-én és 13-án Budapesten, Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtott végre összehangolt nyomozati cselekményeket. A kutatások során erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, valamint egy eldugott helyen található széfben is készpénzt találtak.

Az NVVH tájékoztatása szerint összesen 5 milliárd 71 millió 632 ezer forint, 2 millió 658 ezer 350 euró és 1 millió 257 ezer 100 amerikai dollár került elő. Ez átszámítva mintegy 6,45 milliárd forintnak felel meg. A pénzt az NVVH munkatársai pénteken befizették a Magyar Államkincstárba.

A hivatal videót és fényképeket is közzétett a kutatásokról. A felvételeken látható, ahogy a nyomozók az erdőben kiássák az elrejtett pénzt, illetve pénzkötegekkel teli dobozokat nyitnak ki és rendszerezik a lefoglalt összegeket.

Seszták Miklós ellen korrupciógyanú miatt folyik eljárás

A volt nemzeti fejlesztési minisztert szeptember végén tartóztatták le korrupciós bűncselekmények gyanújával. A nyomozás egyik központi szála a Volánbuszhoz kapcsolódik: a gyanú szerint Seszták Miklós és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója, Szivek Norbert 2015 és 2018 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz juthatott.

A hatóságok a Volánbusz által megvásárolt használt autóbuszok beszerzéseit is vizsgálják. A gyanú szerint a társaság több száz járművet vásárolhatott meg a piaci értékénél jóval drágábban. Seszták Miklós tagadja a terhére rótt bűncselekmények elkövetését.

A most megtalált készpénz az ellene folyó büntetőeljárás keretében végrehajtott kutatások során került elő; az NVVH közleménye önmagában nem állapítja meg, hogy a teljes összeg Seszták Miklóshoz tartozott volna.