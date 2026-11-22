Újabb fordulat a megtalált milliárdok ügyében: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságánál tett bejelentést Tényi István a november közepén lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz ügyében – értesült a Magyar Nemzet. Tényi azt szeretné elérni, hogy a hatóság tisztázza, kapcsolatba hozható-e az összeg a Fuzik Zsolt nevével fémjelzett, 19 milliárd forintos számlagyárral. A beadvány különösen a gazdasági és költségvetési bűncselekmények, valamint az esetleges pénzmosási, korrupciós és vagyonmentési összefüggések vizsgálatát sürgeti.
Fabó Györgyhöz vezethet a milliárdok nyoma
A lap korábbi beszámolója szerint Galgóczy Ferenc vállalkozó már másfél hónappal ezelőtt arról beszélt egy Facebook-videóban, hogy a Fuzik-féle számlagyárból hatmilliárd forint készpénz kerülhetett Fabó Györgyhöz, további hárommilliárd pedig egy másik üzletemberhez.
Galgóczy egy olyan tanúról is említést tett, aki állítása szerint bizonyítékokkal rendelkezik a történtekről.
A feltételezett kapcsolat azért figyelemreméltó, mert a TV2 értesülései szerint a lefoglalt készpénzt Fabó Györgyhöz és volt feleségéhez köthető Nógrád vármegyei ingatlanokon, köztük egy erdős területen és egy elhagyatott pajtában találták meg.
Fabó ráadásul a Fuzik-féle számlagyárügy egyik vádlottja, a közelmúltban pedig házkutatást is tartottak az otthonában.
A mostani bejelentés nyomán több kérdés tisztázása is szükségessé válhat:
- A pénz eredete: Származhat-e a lefoglalt 6,5 milliárd forint a Fuzik-féle számlagyárból?
- Fabó György szerepe: Valóban kerülhetett-e hozzá hatmilliárd forint a feltételezett bűncselekményekből?
- A készpénz tulajdonosa: Kihez tartozik valójában a lefoglalt összeg?
- A Seszták-ügy kapcsolata: Milyen bizonyítékok alapján hozták összefüggésbe a pénzt Seszták Miklós büntetőeljárásával?
Utóbbi kérdés különösen fontos, mivel Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke az RTL november 15-i műsorában elismerte, hogy egyelőre nem tudják, ki a pénz tulajdonosa.
Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor korábban határozottan tagadta, hogy a milliárdok védencéhez tartoznának. A jogi képviselő úgy fogalmazott:
Ha nem tudjuk, hogy kié a pénz, akkor még az a kérdés is fölmerül, honnan tudjuk, hogy egyáltalán a Seszták-ügyhöz ez kapcsolható?”
Tizenkilencmilliárdos számlagyár és politikai korrupciós ügyek
A Fuzik Zsolt nevéhez köthető számlagyárügy 2021-ben került a hatóságok látókörébe. A NAV nyomozói akkor bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával fogták el a vállalkozót.
A gyanú szerint Fuzik és társai összesen 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. Az eljárás során korrupciós szálak is felmerültek, Fuzik pedig később egyezséget kötött az ügyészséggel, és több politikust is érintő vallomást tett.
A vallomása nyomán többek között Horváth Csaba volt zuglói polgármester, Tóth Csaba korábbi országgyűlési képviselő, Molnár Zsolt MSZP-s politikus és Baja Ferenc volt miniszter ellen is vádat emeltek.
Az ügyben eközben a politikai vita sem csillapodik. Szűcs Gábor fideszes képviselő Magyar Pétertől vár magyarázatot arra, hogy a lefoglalt milliárdokat miért kötötte korábban Seszták Miklóshoz, miközben a hatóság egyelőre nem nevezte meg a pénz tulajdonosát.
A kérdés továbbra is áll: miért hazudta, miniszterelnök úr, hogy a megtalált pénz Seszták Miklósé?”
– fogalmazott Szűcs Gábor.
Tényi István bejelentés újabb lehetséges vizsgálati irányt vet fel a milliárdok eredetének tisztázására.