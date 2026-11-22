Újabb fordulat a megtalált milliárdok ügyében: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságánál tett bejelentést Tényi István a november közepén lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz ügyében – értesült a Magyar Nemzet. Tényi azt szeretné elérni, hogy a hatóság tisztázza, kapcsolatba hozható-e az összeg a Fuzik Zsolt nevével fémjelzett, 19 milliárd forintos számlagyárral. A beadvány különösen a gazdasági és költségvetési bűncselekmények, valamint az esetleges pénzmosási, korrupciós és vagyonmentési összefüggések vizsgálatát sürgeti.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordult Tényi István a lefoglalt 6,5 milliárd forint miatt (Fotó: Facebook/nvvh)

Fabó Györgyhöz vezethet a milliárdok nyoma

A lap korábbi beszámolója szerint Galgóczy Ferenc vállalkozó már másfél hónappal ezelőtt arról beszélt egy Facebook-videóban, hogy a Fuzik-féle számlagyárból hatmilliárd forint készpénz kerülhetett Fabó Györgyhöz, további hárommilliárd pedig egy másik üzletemberhez.

Galgóczy egy olyan tanúról is említést tett, aki állítása szerint bizonyítékokkal rendelkezik a történtekről.

A feltételezett kapcsolat azért figyelemreméltó, mert a TV2 értesülései szerint a lefoglalt készpénzt Fabó Györgyhöz és volt feleségéhez köthető Nógrád vármegyei ingatlanokon, köztük egy erdős területen és egy elhagyatott pajtában találták meg.

Fabó ráadásul a Fuzik-féle számlagyárügy egyik vádlottja, a közelmúltban pedig házkutatást is tartottak az otthonában.

A mostani bejelentés nyomán több kérdés tisztázása is szükségessé válhat:

A pénz eredete : Származhat-e a lefoglalt 6,5 milliárd forint a Fuzik-féle számlagyárból?

: Származhat-e a lefoglalt 6,5 milliárd forint a Fuzik-féle számlagyárból? Fabó György szerepe : Valóban kerülhetett-e hozzá hatmilliárd forint a feltételezett bűncselekményekből?

: Valóban kerülhetett-e hozzá hatmilliárd forint a feltételezett bűncselekményekből? A készpénz tulajdonosa : Kihez tartozik valójában a lefoglalt összeg?

: Kihez tartozik valójában a lefoglalt összeg? A Seszták-ügy kapcsolata: Milyen bizonyítékok alapján hozták összefüggésbe a pénzt Seszták Miklós büntetőeljárásával?

Utóbbi kérdés különösen fontos, mivel Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke az RTL november 15-i műsorában elismerte, hogy egyelőre nem tudják, ki a pénz tulajdonosa.