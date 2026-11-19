A 24.hu információi szerint a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala 2026. október 26-án írt alá szerződést a Gyulai „Fafém” Bútor Zrt.-vel, amely a miskolci Iroda 2000 Kft.-vel konzorciumban, összesen bruttó 661 millió forint értékben szállít irodai székeket és gyárt beépíthető szekrényeket. A beszerzések két honvédségi szervezetet, az MH Logisztikai Támogató Parancsnokságot és a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisát érintik. A szerződéskötés időzítése azért keltett különösen nagy visszhangot, mert Stofa György, aki ellen az MNB-ügy kapcsán október 21-én adtak ki elfogatóparancsot, a Fur Real Kft.-n keresztül 99 százalék feletti tulajdonrésszel bír a Gyulai „Fafém” Bútor Zrt.-ben. Stofa Györggyel szemben október 27-én európai és nemzetközi elfogatóparancs is életbe lépett.

Azután szerződött a minisztérium Stofa György cégével, hogy kiadták ellene az elfogatóparancsot

(Fotó: Police.hu)

A beszerzés egy korábban, még az előző kormányzat idején kötött, nettó 50 milliárd forintos állami irodabútor-keretszerződés részeként valósul meg. A konkrét megrendeléseket versenyújraindításos eljárásban ítélték oda, amely során a keretmegállapodásban szereplő cégektől ismét ajánlatokat kértek be a tényleges szállításra. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) tájékoztatása szerint a szerződések aláírása megtörtént, ugyanakkor a rendszerben teljesítést egyelőre még nem rögzítettek.

Nem csak Stofa György cége szállíthat bútorokat

Stofa György neve korábban Matolcsy Ádám üzleti partnereként, valamint az MNB-alapítványokhoz köthető Optima Zrt. egykori vezérigazgatójaként szerepelt a hírekben. A hatóságok különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt keresik, büntetőjogi felelősségét azonban a bíróság még nem állapította meg.

A beszámolók szerint a honvédelmi háttérintézmény egy másik, 731 millió forintos szerződést is aláírt asztalok, polcok és szekrények beszerzésére az IMG Office Kft.-vel és konzorciumi partnerével. Ez a társaság Szentgyörgyi Gábor érdekeltségébe tartozik, aki korábban Orbán Viktor testvére, ifjabb Orbán Győző birkózótársaként is ismertté vált.