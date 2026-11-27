Elhunyt Stósz Viviána Lilla, a mezőkövesdi vonatbalesetben súlyosan megsérült fiatal diáklány, akinek életéért egy egész ország összefogott. Bár emberek ezrei jelentkeztek véradásra, és az orvosok is mindent megtettek a lány életének megmentéséért, Viviána szervezete feladta a küzdelmet. A tragikus hírre a magyar közélet számos szereplője megrendülten reagált.

Stósz Viviána halálhíre a közéleti szereplőket is mélyen megrendítette (Fotó: olvasói)

„Előtte állt még az egész élet” – sorra búcsúznak a politikusok Stósz Viviánától

Lázár János közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy a mezőkövesdi baleset óta egy ország reménykedett abban, hogy Viviána hazatérhet a családjához.

Előtte állt még az egész élet”

– fogalmazott, őszinte részvétét kifejezve a lány szüleinek, családjának és barátainak.

Tállai András a Mezőkövesd Zsóry egykori utánpótlás-játékosaként is megemlékezett Viviánáról.

Viviána tragikus balesetét követően példátlan nemzeti összefogás és hatalmas társadalmi támogatás mutatta meg, mennyien szorítottunk érte, de sajnos mindez sem volt elegendő ahhoz, hogy megmenthessük”

– írta a volt mezőkövesdi polgármester.

Palóc André, aki adott vért a fiatal lánynak, szintén őszinte részvétét fejezte ki a családnak és a hozzátartozóknak.

Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy a szörnyű tragédia az egész országot megrázta, míg Czunyiné Bertalan Judit megrendítő szavakkal búcsúzott a fiatal lánytól:

Egyetlen pillanat alatt tört össze annyi álom. Egyetlen pillanat alatt vált mosolyod ismeretlenül is részünkké.”

Takács Péter is reagált a fiatal lány halálhírére.

Megrendülve értesültem arról, hogy elhunyt a tragikus vonatbalesetet szenvedett fiatal hölgy. Isten nyugosztaljon, Viviána!” – írta közösségi oldalán.

Juhász Hajnalka bejegyzésében azt írta: „Egy nemzet gyászol.” Máthé Zsuzsa mindössze két szóval fejezte ki fájdalmát:

"Nincsenek szavak."

Radics Béla, Latorcai Csaba, Szűcs Gábor ugyancsak megrendülten búcsúzott Viviánától.

A tragédia kapcsán Forsthoffer Ágnes is kifejezte együttérzését a családnak, ahogyan Kátai-Németh Vilmos és Lannert Judit is. Kunhalmi Ágnes a család mellett mindazoknak részvétét nyilvánította, akik ismerték a fiatal lányt.