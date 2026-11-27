Elhunyt Stósz Viviána Lilla, a mezőkövesdi vonatbalesetben súlyosan megsérült fiatal diáklány, akinek életéért egy egész ország összefogott. Bár emberek ezrei jelentkeztek véradásra, és az orvosok is mindent megtettek a lány életének megmentéséért, Viviána szervezete feladta a küzdelmet. A tragikus hírre a magyar közélet számos szereplője megrendülten reagált.
„Előtte állt még az egész élet” – sorra búcsúznak a politikusok Stósz Viviánától
Lázár János közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy a mezőkövesdi baleset óta egy ország reménykedett abban, hogy Viviána hazatérhet a családjához.
Előtte állt még az egész élet”
– fogalmazott, őszinte részvétét kifejezve a lány szüleinek, családjának és barátainak.
Tállai András a Mezőkövesd Zsóry egykori utánpótlás-játékosaként is megemlékezett Viviánáról.
Viviána tragikus balesetét követően példátlan nemzeti összefogás és hatalmas társadalmi támogatás mutatta meg, mennyien szorítottunk érte, de sajnos mindez sem volt elegendő ahhoz, hogy megmenthessük”
– írta a volt mezőkövesdi polgármester.
Palóc André, aki adott vért a fiatal lánynak, szintén őszinte részvétét fejezte ki a családnak és a hozzátartozóknak.
Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy a szörnyű tragédia az egész országot megrázta, míg Czunyiné Bertalan Judit megrendítő szavakkal búcsúzott a fiatal lánytól:
Egyetlen pillanat alatt tört össze annyi álom. Egyetlen pillanat alatt vált mosolyod ismeretlenül is részünkké.”
Takács Péter is reagált a fiatal lány halálhírére.
Megrendülve értesültem arról, hogy elhunyt a tragikus vonatbalesetet szenvedett fiatal hölgy. Isten nyugosztaljon, Viviána!” – írta közösségi oldalán.
Juhász Hajnalka bejegyzésében azt írta: „Egy nemzet gyászol.” Máthé Zsuzsa mindössze két szóval fejezte ki fájdalmát:
"Nincsenek szavak."
Radics Béla, Latorcai Csaba, Szűcs Gábor ugyancsak megrendülten búcsúzott Viviánától.
A tragédia kapcsán Forsthoffer Ágnes is kifejezte együttérzését a családnak, ahogyan Kátai-Németh Vilmos és Lannert Judit is. Kunhalmi Ágnes a család mellett mindazoknak részvétét nyilvánította, akik ismerték a fiatal lányt.
Vitézy Dávid Viviána édesapjával is beszélt
Vitézy Dávid közösségi oldalán arról számolt be, hogy az utolsó pillanatig reménykedtek a fiatal lány felépülésében. A halálhír után telefonon beszélt Viviána édesapjával, akinek személyesen és a MÁV-csoport nevében is kifejezte részvétét.
Felidézte azt a rendkívüli társadalmi összefogást is, amelynek köszönhetően rekordgyorsasággal összegyűlt a lány gyógykezeléséhez szükséges vér.
Most az együttérzésnek, az emberi méltóságnak és a csendes részvétnek van helye. Kérek mindenkit, hogy ne a politikai vitákat folytassuk”
– hangsúlyozta Vitézy Dávid.
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a vállalat valamennyi munkatársa nevében őszinte részvétét fejezte ki Viviána családjának és mindazoknak, akik szerették a fiatal lányt.