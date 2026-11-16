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sulyok tamás

Váratlan személyi változás a köztársasági elnök hivatalában – fontos vezető távozik a Sándor-palotából

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Közös megegyezéssel megszűnik a Sándor-palota egyik fontos vezetőjének jogviszonya. Timár István Szilvesztert még Sulyok Tamás nevezte ki főigazgatónak 2024-ben, távozását pedig már Baka András köztársasági elnök írta alá. A döntés hátteréről egyelőre nem közöltek részleteket.
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sulyok tamásbaka andrásköztársasági elnökfőigazgató

Távozik a Sándor-palota főigazgatói posztjáról Dr. Timár István Szilveszter, akit még Sulyok tamás nevezett ki két éve. Jogviszonyát közös megegyezéssel szüntették meg. A döntést Baka András köztársasági elnök írta alá – szemlézte a 24.hu, a Magyar Közlöny alapján.

Sulyok Tamás 2024-ben nevezte ki Timár István Szilvesztert a Sándor-palota főigazgatójává. Most közös megegyezéssel távozik, a döntést Baka András írta alá. (A képen Magyarország köztársasági elnöke, Baka András), HB / Baka András köztársasági elnök sajtónyilatkozata a legfőbb ügyész személyéről szóló szavazás után - Baka András sajtáj
Sulyok Tamás 2024-ben nevezte ki Timár István Szilvesztert a Sándor-palota főigazgatójává. Most közös megegyezéssel távozik, a döntést Baka András írta alá. (A képen Magyarország köztársasági elnöke, Baka András) Fotó: Hatlaczki Balazs

A Sulyok Tamás által kinevezett Tímár István Szilveszter távozik a Sándor-palota főigazgatói posztjáról

A főigazgatót még Sulyok Tamás nevezte ki 2024-ben, így a mostani személyi változás az előző államfő egyik korábbi kinevezettjét érinti. A Telex szerint Timár István Szilveszter korábban a Honvédelmi Minisztérium igazgatási és jogi képviseleti főosztályán dolgozott főhadnagyként, majd diplomataként külföldön is szolgált.

Pályafutása során Sulyok Tamástól meghatalmazott nagyköveti rangot is kapott. Távozásáról már az új köztársasági elnök, Baka András rendelkezett. A közös megegyezés hátteréről egyelőre nem közöltek további részleteket.

 

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