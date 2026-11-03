"Szemenszedett hazugságot terjesztenek Orbán Viktorról"

A Telex hozta le azt a cikket, amely szerint Németh Miklós volt kormányfő azt állítja, Orbán Viktor ügynök volt és ő látta Orbán kézzel írt jelentéseit. A Fidesz kereken elutasította ezeket a vádakat.

Orbán Viktort álhírekkel támadják

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

"Ha egy régi kommunista megvádol egy hazugsággal, azt azért teszi, hogy az újkommunistákat segítse. Most újra próbálkoznak. Ugyanazt a szemenszedett hazugságot terjesztik Orbán Viktorról, amivel a rendszerváltás óta már többször rágalmazták. Minden esetben kiderült, hogy ennek semmi alapja sincsen. Már az Antall-kormány idején megtörtént a közszereplők átvilágítása, akkor sem találtak semmit. Minden tény, adat és dokumentum azt bizonyítja, hogy Orbán Viktor nem megfigyelt, hanem őt figyelte meg a kommunista államhatalom. A mostani utódok, az újkommunisták valójában miről akarják elterelni a figyelmet?" - írták közleményükben.