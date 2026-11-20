Komoly fennakadást tapasztaltak a lakosok Dorogon és környékén a szemétszállítást illetően. A helyiek azt tapasztalták, hogy hiába tették ki a megadott napokon a hulladékkal teli kukákat, azok tartalmát nem vitte el az azzal megbízott cég. Az Origo a településen több lakóval is beszélt.

Botrány a szemét miatt

Fotó: Gábor Zoltán

György elmondta, hogy a mostani alkalommal elvitték a szemetét, ugyanakkor megjegyezte, hogy ritkábban jár el otthonról, mivel csupán egyik szemére lát, mindez pedig megnehezíti a mindennapjait.

– A közelben, a műszaki boltnál a járdán több helyen kilyukadt, felrepedt a hulladéktároló – mondta a férfi. Sándor arról beszélt, hogy az előző héten mind a szelektív, mind a kommunális hulladékot kihagyták, és bár a mostani alkalommal a kommunális szemetet elvitték, a kukája mellé letett szemeteszsákot már nem. Mint fogalmazott, kicsit meglepődött, és úgy vélte, a szolgáltatóváltáshoz kötődő hírek miatt gondolta úgy, hogy az utolsó héten a régi szolgáltató hagyhatta ki a szállítást.

2026.11.19 Dorogról egy ideig nem vitték el a szemetet

Fotó: Gábor Zoltán

Rengeteg szemét felgyülemlett

Sándor hozzátette, hogy saját maga bezsákolta a hulladékot, így nem okozott neki komolyabb problémát a csúszás, és bűz sem alakult ki emiatt. Szerinte a dolgozók nincsenek túlfizetve, korábban pedig az emberek között is volt összetűzés és feszültség, míg másfél-két évvel ezelőttig egy olyan rendszer működött, amely tíz évig gond nélkül ment.

A városban tehát a szolgáltató ígérete szerint zajlik a lemaradások ledolgozása és a megoldáskeresés, a lakosok pedig a teljes normalizálódást várják a hulladékszállításban.

Szegvári József önkormányzati képviselő Facebookon közzétett tájékoztatása szerint a héten kiemelt figyelemmel kísérték a hulladékszállítással kapcsolatos lakossági jelzéseket, és ennek nyomán felkérte Czomba Zoltánt, a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy egyeztessen az új szolgáltató képviselőjével. A kukák mellé kihelyezett zsákokat azért szállítják el külön járatokkal, mert ránézésre nem állapítható meg egyértelműen, hogy kommunális vagy szelektív hulladékot tartalmaznak – ha pedig ezeket összeborítanák, a cég büntetést kaphatna. A szolgáltató közlése szerint a gyűjtőedények és konténerek jelenlegi állapotával is tisztában vannak, és keresik a megoldást a helyzet mielőbbi orvoslására. A cég a lakosság türelmét kéri: ígéretük szerint a megbeszéltek alapján hamarosan utolérik magukat, rendezik a kialakult helyzetet, és a jövőben kiegyensúlyozott, megbízható szolgáltatást nyújtanak minden dorogi lakosnak.