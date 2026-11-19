Pattanásig feszült a helyzet a Homokhátságon, ahol november 18-án, szerda este a helyi gazdák és földtulajdonosok élőlánccal akadályozták meg a szénhidrogén-kutatás munkálatainak folytatását. A BAON beszámolója szerint a tiltakozók a nehézgépek elé álltak és feküdtek, néhányan pedig rövid időre az egyik járművet is elfoglalták. A helyszínre több rendőri egységet vezényeltek, végül Pirtó polgármesterének közbelépésére a munkagépek elhagyták a területet.

A szénhidrogén-kutatás ellen tiltakozó gazdák megállították a munkagépeket Pirtó határában (Fotó: Pozsgai Ákos / BAON)

Egyre nagyobb az ellenállás a szénhidrogén-kutatás miatt

A konfliktus hátterében a kanadai hátterű CanCambria Energy térségben zajló kutatási programja áll. A vállalat 2025 júniusában húsz évre szóló koncessziós szerződést kötött a közel 946 négyzetkilométeres kiskunhalasi területre, ahol kőolaj- és földgázlelőhelyek után kutathat. A munkálatok előkészítése október végén kezdődött, a szeizmikus mérések aktív szakasza pedig november 15-én indult el.

A helyiek körében azonban egyre nagyobb az aggodalom.

A gazdák szerint a kutatást végző munkagépek több esetben előzetes egyeztetés nélkül jelentek meg a magántulajdonban lévő földeken. A november 17-i tázlári közmeghallgatáson többen a gépek zajára, az épületeket érő rezgésekre és a haszonállatok megriadására panaszkodtak.

A legnagyobb félelmet ugyanakkor a Homokhátság sérülékeny vízkészleteinek esetleges veszélyeztetése okozza. Az úgynevezett rétegrepesztéses palagázkitermelés ugyanis nagyon sok víz felhasználásával jár. A kutatások felfüggesztését követelő petíciót már több mint 14 ezren aláírták. A CanCambria Hungary Kft. közleményében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi munkálatok kizárólag szeizmikus mérésekből állnak, nem járnak fúrással, kitermeléssel vagy rétegrepesztéssel. A későbbi kutatási programban ugyanakkor már kútfúrások is szerepelnek. A vállalat a tázlári közmeghallgatáson azt is cáfolta, hogy előzetes értesítés nélkül végeznének méréseket a magánterületeken.

A közmeghallgatás azonban nem csillapította a kedélyeket: másnap a pirtói, soltvadkerti, selymesi és tázlári gazdák már a munkagépek útját állták.

A helyszínre érkező Nagy Ferenc, Pirtó polgármestere a földtulajdonosok mellé állt, és felszólította a cég munkatársait a terület elhagyására. A munkagépek végül levonultak, így a tiltakozóknak sikerült megakadályozniuk a mérések folytatását az érintett helyszínen.

Az ügyben már több önkormányzat is fellépett: Kiskunhalas, Soltvadkert és Pirtó vezetése a kutatások felfüggesztését és független környezeti vizsgálatot sürget. Karsai-Juhász Katalin, a Tisza Párt térségi országgyűlési képviselője szintén jelezte, hogy ellenzi a tervezett munkálatokat, és a kormányhoz fordul az ügyben.