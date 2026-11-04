Megszólalt Szikora Róbert, miután nyilvánosságra került az állambiztonsági kartonja

Szikora Róbert neve is felbukkant a november 4-én, szerdán nyilvánosságra hozott ügynökakták között. Az R-GO frontemberét, a Hungária együttes egykori dobosát a nyilvántartás szerint Nanu-Nanu fedőnéven tartották számon. Az énekes az Indexnek reagált az állambiztonsági dokumentumok megjelenésére, és határozottan tagadta, hogy valaha is jelentett volna bárkiről.

A képen Szikora Róbert Fotó: Csudai Sándor - Origo

Szikora Róbert tagadja, hogy bárkiről jelentett volna

A nyilvánosságra került hatos karton alapján Szikora Róbertet 1984 februárjában próbálhatták beszervezni. A dokumentumban a beszervezés alapjaként a hazafiasság szerepel, a kartonon pedig a „titkos megbízott” (tmb.) megjelölés olvasható. Az iratokból ugyanakkor nem derül ki, hogy ténylegesen együttműködött-e az állambiztonsággal.

Szerették volna, ha jelentéseket írok, de nem kértek rá, és nem is tettem ilyet. Ez abszolút kizárt

– jelentette ki az énekes az Indexnek.

Állítása szerint meg sem próbálták beszervezni. Arról viszont részletesen beszélt, hogyan ellenőrizték a zenészeket a szocializmus idején.

Az R-GO megalakulása után rendszeresen egyeztetnie kellett az Országos Rendező Iroda vezetőjével. Külföldi fellépései előtt külön figyelmeztették, hogy ne beszéljen a rendszerről, és ne találkozzon újságírókkal vagy disszidensekkel. Szerinte a hatóságok különösen figyeltek azokra az előadókra, akik a koncerteken mikrofonhoz jutottak, hiszen kijelentéseiknek politikai jelentősége is lehetett.

Mit bizonyítanak a nyilvánosságra hozott ügynökakták?

A Nyitott Akták adatbázisában mintegy 60 ezer ember neve vált kereshetővé. Az állambiztonsági nyilvántartásban szereplő személyekről azonban nem állítható automatikusan, hogy ügynökként tevékenykedtek.

Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója hangsúlyozta, hogy egy ügynökakta vagy nyilvántartási bejegyzés önmagában nem bizonyítja a tényleges együttműködést. Előfordulhatott, hogy a beszervezés végül sikertelen maradt.

A helyzetet az is nehezíti, hogy az 1980-as évekből számos dokumentum hiányzik. A rendszerváltozás előtt ugyanis jelentős mennyiségű állambiztonsági iratot megsemmisítettek vagy elszállítottak – írja a Magyar Nemzet.