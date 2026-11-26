Újabb két hónappal meghosszabbították Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és élettársa letartóztatását. A Budai Központi Kerületi Bíróság döntése értelmében 2027. január 28-ig maradhatnak letartóztatásban.

Újabb két hónappal meghosszabbították Juhász Péter Pál és élettársa letartóztatását a Szőlő utcai üggyel kapcsolatosan (a kép illusztráció) Fotó: unsplash.com

Szőlő utca: súlyos bűncselekményekkel gyanúsítják a volt igazgatót

Juhász Péter Pál és párja 2025. május 29. óta van letartóztatásban. A Szőlő utcai ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda 2024 decemberében indított nyomozást a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján. Az eljárás 2025 szeptemberében ügyészségi hatáskörbe került.

A volt intézményvezetőt és élettársát eredetileg emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg.

A gyanú szerint több nehéz sorsú fiatal kiszolgáltatott helyzetét kihasználva prostitúcióra vették rá őket, és az ebből származó bevételt is elvették tőlük.

Később pénzmosás miatt is eljárás indult ellenük, Juhász Péter Pált pedig 2025 novemberében hűtlen kezeléssel is meggyanúsították.

Egy hónappal később további súlyos bűncselekmények gyanúját közölték a volt igazgatóval. Ezek között több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaélés, szexuális erőszak és gyermekprostitúció kihasználása is szerepel.