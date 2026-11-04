Elindult szerda délelőtt a nyitottaktak.hu, amelynek kapcsán Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott a rendszerváltás előtt keletkezett titkosszolgálati iratok nyilvánosságra hozataláról. Szondi Vanda kormányszóvivő vezetésével először az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának alagsorából jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Tarr Zoltán, valamint Cseh Gergő Bendegúz főigazgató.

Magyar Péter élő adásban hozta kellemetlen helyzetbe Szondi Vandát a levéltárban (Forrás: Képernyőkép)

Az eseményről az Origo is beszámolt, Bohár Dániel jobboldali influenszer azonban egy újabb részletre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Amíg a levéltár alagsorában Cseh Gergő mutatott meg egy aktát a kormányfőnek, megszólalt a kormányszóvivő is. A sajtótájékoztató felvételén ezután tisztán látszik, ahogy Magyar Péter egy apró kézjellel lekeverte Szondi Vandát, majd gyorsan átadatta a mikrofont Ruff Bálintnak. „Élő adásban így megalázni valakit… tipikus Magyar Péter” – jegyezte meg Bohár Dániel.