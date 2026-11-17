Lemondott Szőnyegi János, a Honvédelmi Minisztérium (HM) védelempolitikáért és haderőfejlesztésért felelős helyettes államtitkára – erősítette meg a tárca a HVG értesülését. A tárca annyit válaszolt a lap megkeresésére, hogy "a helyettes államtitkár úr valóban kérte felmentését a pozíciója alól, amelyet a honvédelmi miniszter elfogadott. Utódja kapcsán a jelölt kiválasztása folyamatban van."

Szőnyegi János a kép bal oldalán, az asztal szélén ülve egy korábbi konferencián

Fotó: honvedelem.hu

Szőnyegi János a Tiszával volt a kampány folyamán

Amikor Ruszin-Szendi Romulusz átvette a HM-et, az új vezetés bemutatásakor még azt mondta az állománynak Szőnyegi Jánosról:

"Őt sem kell bemutatni szerintem, dolgozott ebben elég sokat. Végig mellettünk volt a kampány folyamán is."

A HVG értesülései szerint szerepel a neve az ügynöklistán

A HVG úgy tudja, hogy a lemondás hátterében az ügynökakták megnyitása állhatott. A listán szerepel egy Szönyegi János, akinek Horváth Mihály volt a fedőneve és III/IV-es hálózati személyként. A Belügyminisztérium III/IV-es csoportfőnöksége Magyarország katonai elhárító szolgálata volt 1962 és 1990 között. Feladata az elhárítás, a kémkedés- és szabotázsmegelőzés valamint a katonai állomány politikai ellenőrzése volt.