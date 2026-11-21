Élesen bírálta Magyar Pétert és Unger Annát, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökét Szűcs Gábor Facebook-bejegyzésében. A politikus szerint a miniszterelnök hosszú időn keresztül azt a látszatot keltette, hogy a hatóságok által lefoglalt 6,5 milliárd forint Seszták Miklóshoz köthető. Unger Anna azonban később elismerte, hogy nem tudják, valójában kié a pénz. Az ügyben újabb fordulatot jelentett, hogy egy televíziós stáb információi szerint a készpénzt nem Seszták, hanem Fabó György ingatlanjain találták meg.
Szűcs Gábor szerint tudatos politikai lejáratás történhetett
Fabó György milliárdos vállalkozó ellen több büntetőeljárás is folyamatban van, és a rendőrség nemrég házkutatást is tartott nála.
Szűcs Gábor úgy véli, nehezen elképzelhető, hogy az általa ÁVH-nak nevezett hatóság vezetése ne rendelkezett volna azokkal az információkkal, amelyeket egy televíziós stáb is képes volt feltárni.
A politikus különösen kifogásolta, hogy bár Unger Anna elismerte a lefoglalt pénz tulajdonosával kapcsolatos bizonytalanságot, Fabó György érintettségéről nem beszélt.
Szűcs szerint mindez arra utal, hogy a Tisza és az ÁVH részéről tudatosan felépített politikai akció történhetett, amelynek célja a jobboldal lejáratása volt.
A politikus a történtek miatt nyilvános felelősségvállalást követel Magyar Pétertől:
Itt az ideje, első lépésként, bocsánatot kérni a megbélyegzett jobboldaltól!”
Szűcs Gábor szerint a miniszterelnök a kollektív bűnösség elve alapján bélyegezte meg a jobboldali közösséget, miközben a lefoglalt milliárdok tulajdonosi háttere továbbra sem tisztázott.
A politikus ezért úgy véli, Magyar Péternek és Unger Annának egyaránt számot kellene adnia arról, miért kapcsolták össze az ügyet Seszták Miklóssal, és miért nem kerültek korábban nyilvánosságra a Fabó Györgyre vonatkozó információk.