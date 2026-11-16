Szűcs Gábor: Magyar Péter kollektív bűnösséget hirdetett, miközben a tények nem érdeklik

A Parlamentbe menet nyilatkozott a Patriótának Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője. Véleménye szerint a mai ülésnap fő témája nem a gazdaság vagy a költségvetés, hanem az az elképesztő politikai hangulatkeltés, amit Magyar Péter folytat.

Szűcs Gábor szerint Magyar Péter célja az, hogy megbélyegezze a fideszes képviselőket (Fotó: Gábor Zoltán)

A botrány alapját az a napokban megtalált közel hat és fél milliárd forintnyi pénzösszeg szolgáltatja, amelynek eredetét jelenleg senki sem ismeri. Ahogy vasárnap Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke is rámutatott: egyelőre nem tudni, hogy kié a pénz, és az miért került oda, ahová. Ezzel szemben Magyar Péter a közösségi médiában már tényként közölte, hogy a talált összeg Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszterhez kötődik.

Magyar Péter fejében megszületett egy koncepció, ami kikerült a közösségi médiába is, hogy ez a pénz Seszták Miklósé. És jött a kollektív bűnösséggel, amit teljes mértékben elutasítunk”

– hangsúlyozta a képviselő.

Szűcs Gábor szerint Magyar Péter egy egész közösséget nevez bűnözőnek

A politikus emlékeztetett: a miniszterelnök sajátos módon, a tényeket teljesen figyelmen kívül hagyva jár el, miközben az NVVH, vagy amint fogalmazott „a saját AVH-jának” vezetője is elmondta, hogy a pénzt nem lehet senkihez sem kötni, csupán annyit tudni, hogy találtak egy nagyobb összeget a földben. Ennek ellenére Magyar Péter máris bűnösnek kiáltott ki embereket, és azt hirdeti, hogy aki nem mond le, az bűnrészes.

Szűcs Gábor szerint a legelfogadhatatlanabb az, hogy a kormányfő az ügyben nemcsak egy embert próbál megbélyegezni, hanem egy egész közösséget nevez bűnösnek és bűnözőnek.

Nem azért vagyunk a parlamentben, hogy saját magunkat szórakoztassuk. Képviselők vagyunk, és képviselünk egy közel két és fél milliós közösséget. Ezt az egész közösséget sérti meg akkor, amikor kollektív bűnösséget kiállt egy olyan ügyben, ahol még semmilyen bűnös, semmilyen ítélet nem született meg”

– fogalmazott a képviselő. Hozzátette: a miniszterelnök nyíltan beleavatkozik az igazságszolgáltatásba, ami önmagában is nonszensz.