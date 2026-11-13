Végül mégis tábornok lett a zűrös múltú tiszás aktivista

A felderítők napja alkalmából november 11-én Szuvák Attila ezredest, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját, valamint Kovács Krisztián ezredest, a szolgálat főigazgatójának hírszerző helyettesét dandártábornokká nevezte ki Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka – számolt be a Honvédelem.hu.

Két kiemelkedő szakmai felkészültségű katonát nevezett ki tábornoki rendfokozatba hazánk köztársasági elnöke – írta közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

Szuvák Attilát tábornokká nevezte ki a köztársasági elnök

Fotó: Galambos Sándor / honvedelem.hu

Jogi akadályok is álltak által a tiszás aktivistából lett tábornok előtt

Szuvák kinevezése nem ment könnyen, mint azt az Origó is megírta, Forsthoffer Ágnes július végén kapta meg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat jelenlegi főigazgató-helyettesének dandártábornoki kinevezéséről szóló előterjesztést. A Sándor-palota négy nappal később további intézkedés nélkül visszaküldte azt a honvédelmi tárcának. A döntés hátterében jogi akadály állt. Szuvák Attilát 2023-ban ezredesként nyugállományba helyezték, ezért a kinevezési javaslat benyújtásakor még nem számított aktív katonának.

Ez azért történhetett, mert ugyanabban az eljárásban nem lehetett egyszerre visszahelyezni hivatásos szolgálatba és dandártábornokká kinevezni.

Panyi Szabolcs: Szuvák nem élvez bizalmat a katonák körében

Azonban a jogi akadály mellett komolyabb ellenérvek is felmerültek Szuvákkal szemben. A külföldi titkosszolgálati kapcsolatokkal is rendelkező, az előző kormány megbuktatásában is komoly szerpet vállaló újságíró, Panyi Szabolcs, akinek a VSquare felületén megosztott értesülése szerint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) közel húsz aktív és volt tagja után nyomoz, miután a HVG feltárta: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy botrányos múltú, algériai kémkedéssel gyanúsított egykori tisztet, Szuvák Attilát jelölte a hivatal élére.

Szuvákot Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szemelte ki a posztra, ám információink szerint az állomány nem maradéktalanul elégedett a jelöltségével

– írja a lap, melynek korábbi cikkeiből az is kiderül:

Szuvák a honvédelmi miniszterhez fűződő baráti kapcsolata és lojalitása, nem pedig felkészültsége miatt kerülhetett pozícióba.

A cikkek a szervezet megbízott vezetőjének szakmai felkészületlenségéről, alkalmatlanságáról, illetve arról szólnak, hogy a 2010-es években Algériában katonai attaséként állítólag felhatalmazás nélkül kutatkodott az ottani magyar nagykövet irodájában – ami miatt pedig idő előtt hazarendelték és félreállították.