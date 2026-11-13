Végül mégis tábornok lett a zűrös múltú tiszás aktivista

A felderítők napja alkalmából november 11-én Szuvák Attila ezredest, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját, valamint Kovács Krisztián ezredest, a szolgálat főigazgatójának hírszerző helyettesét dandártábornokká nevezte ki Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka – számolt be a Honvédelem.hu.
Két kiemelkedő szakmai felkészültségű katonát nevezett ki tábornoki rendfokozatba hazánk köztársasági elnöke – írta közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.
Jogi akadályok is álltak által a tiszás aktivistából lett tábornok előtt
Szuvák kinevezése nem ment könnyen, mint azt az Origó is megírta, Forsthoffer Ágnes július végén kapta meg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat jelenlegi főigazgató-helyettesének dandártábornoki kinevezéséről szóló előterjesztést. A Sándor-palota négy nappal később további intézkedés nélkül visszaküldte azt a honvédelmi tárcának. A döntés hátterében jogi akadály állt. Szuvák Attilát 2023-ban ezredesként nyugállományba helyezték, ezért a kinevezési javaslat benyújtásakor még nem számított aktív katonának.
Ez azért történhetett, mert ugyanabban az eljárásban nem lehetett egyszerre visszahelyezni hivatásos szolgálatba és dandártábornokká kinevezni.
Panyi Szabolcs: Szuvák nem élvez bizalmat a katonák körében
Azonban a jogi akadály mellett komolyabb ellenérvek is felmerültek Szuvákkal szemben. A külföldi titkosszolgálati kapcsolatokkal is rendelkező, az előző kormány megbuktatásában is komoly szerpet vállaló újságíró, Panyi Szabolcs, akinek a VSquare felületén megosztott értesülése szerint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) közel húsz aktív és volt tagja után nyomoz, miután a HVG feltárta: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy botrányos múltú, algériai kémkedéssel gyanúsított egykori tisztet, Szuvák Attilát jelölte a hivatal élére.
Szuvákot Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szemelte ki a posztra, ám információink szerint az állomány nem maradéktalanul elégedett a jelöltségével
– írja a lap, melynek korábbi cikkeiből az is kiderül:
Szuvák a honvédelmi miniszterhez fűződő baráti kapcsolata és lojalitása, nem pedig felkészültsége miatt kerülhetett pozícióba.
A cikkek a szervezet megbízott vezetőjének szakmai felkészületlenségéről, alkalmatlanságáról, illetve arról szólnak, hogy a 2010-es években Algériában katonai attaséként állítólag felhatalmazás nélkül kutatkodott az ottani magyar nagykövet irodájában – ami miatt pedig idő előtt hazarendelték és félreállították.
Közben előkerült egy fotó, amelyen Szuvák Attila tiszás dzsekiben a Tisza parlamenti frakciójának vezetőjével és pártaktivistákkal szerepel.
Az is kérdéseket vet fel, hogy Szuvák a nyugdíjazása után helyileg fontos szerepet vállaló aktivistaként segítette a Tisza Pártot egy budajenői Tisza Szigetnél. Az erről tanúskodó képet Bujdosó Andrea képviselő osztotta meg április 15-én. A tiszás dzsekit és baseballsapkát viselő Szuvák az első sor közepén látható
Panyi Szabolcs a kép kapcsán Facebook-bejegyzésében megjegyezte:
Ezek után a Tisza pártnak és frakcióvezetőjének jóval nehezebb lesz függetlenítenie magát bármilyen olyan botránytól – legyen az akár újságírói források megfigyelése, akár bármi más – amibe a KNBSZ a jövőben esetleg belekeveredik. Még akkor is, ha esetleg semmi közük hozzá.
Ruszin-Szendi Romulusz minden kritikust a NER részének tekint
Amikor valakit nem tudnak szakmailag támadni, marad a lejáratás. Így mentek neki megint egy ezredesnek. Ugyanaz a recept: névtelen források, sejtetések, egymásra épített állítások – és közben úgy tenni, mintha már megszületett volna valamiféle ítélet. Én viszont ismerem a munkatársaim, a vezetőik szakmai munkáját. És pontosan ezért állok ki mellette – fakadt ki a tényfeltáró cikkek megjelenése után Ruszin-Szendi Romulusz. Azonban semmilyen NER-es szereplő nincs a történetben, annál inkább egy külföldi titkosszolgálati kapcsolatokkal is rendelkező újságíró, Panyi Szabolcs, aki a kampányban folyamatosan az Orbán-kormányt, azon belül is szijjárto Péter külügyminisztert támadta lejárató anyagokkal, hangfelvételekkel.
Hadházy Ákos is beszállt
Bevallom, ha valaki nekem 2013-ban elmondja, hogy a Fidesz bukása után Orbán egyik korrupt tábornoka, akiben Orbán annyira bízott, hogy a honvédség vezetését bízta rá, aki vezérkari főnökként végigasszisztálta sok száz tiszttársa kirúgását, aki az egymilliárdos szolgálati lakásának üvegeibe a monogramját gravíroztatta ahelyett, hogy feljelentést írt volna hűtlen kezelés miatt, aki volt, amikor kirendelte maga után a második honvédségi luxusjetet Amerikába, amikor az első megsérült, és emiatt menetrend szerinti repcsivel kellett volna utaznia tovább, miniszterré menti át magát, kinevetem
– reagált a honvédelmi miniszter videója alá kommentjében Hadházy Ákos. A volt országgyűlési képviselő tovább fokozta a Ruszin-Szendi Romulusz által keltett kavarodást, amikor úgy folytatta: „De ha azt is elmondták volna, hogy lesz képe az Orbán rendszere ellen küzdő független újságírókról ilyen hangnemben beszélni, akkor lehet, hogy soha nem kezdek bele az Orbán-rendszer elleni küzdelembe.” Azt is hozzátette, hogy ha mindez igaz, akkor szerinte az Orbán-rendszer meg sem szűnt valójában.