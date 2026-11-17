Magyar Péter miniszterelnök meghallgatását kezdeményezi a Fidesz a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottságban – közölte Takács Péter, párt országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán.
A politikus bejegyzésében Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bizottsági meghallgatására hivatkozott. Állítása szerint a meghallgatáson kiderült, hogy Magyar Péter az általa készített hangfelvétellel kapcsolatban ügyészségi és bírósági eljárásokat kezdeményezett.
Takács Péter állítása szerint Magyar Péter a hangfelvételt megvágta, majd több mint egy éven keresztül volt felesége zsarolására használta.
Takács Péter szerint Magyar Péter korábbi nyilatkozatai is kérdéseket vetnek fel
A képviselő bejegyzésében azt is állította, hogy Magyar Péter az ügyészségi és bírósági eljárások során a nyilvános kijelentéseitől eltérő tartalmú nyilatkozatokat tett.
A politikus ennek kapcsán a következőket írta:
A Fidesz ezért kezdeményezi Magyar Péter miniszterelnök meghallgatását a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottságban.
Takács Péter bejegyzését egy kérdéssel zárta:
Vajon Magyar Péter lesz elég bátor megjelenni?