Takács Péter az Origónak: Súlyos hiba azt gondolni, hogy ez a meccs le van fújva

Nem tekinti lezártnak a Fidesz és a Tisza Párt közötti politikai küzdelmet a korábbi egészségügyi államtitkár, aki szerint a választási vereség után a jobboldalnak nem önsajnálatra, hanem szervezeti és közösségi megújulásra van szüksége. Takács Péter az Origónak adott interjúban ugyanakkor nemcsak a Fidesz előtt álló feladatokról beszélt: részletesen bírálta a Tisza-kormány költségvetési terveit, a gyermekvédelmi szabályozás módosítását és Magyar Péter politikai stílusát is. Úgy véli, a jelenlegi kormányzat több területen nem teljesíti korábbi ígéreteit, a politikai közbeszéd pedig olyan irányba változott, amelynek következményei már a hétköznapokban is érzékelhetők.
Gyermekvédelem helyett gendertörvény
Az interjú során szóba került az újpetrei általános iskolában tartott, vitát kiváltó foglalkozás is, amelyre nem sokkal a gyermekvédelmi törvény módosítását követően került sor. A politikus kifogásolta Lannert Judit oktatási miniszter reakcióját, aki a történteket pályaorientációs foglalkozásként értelmezte.
Komolyan? Pályaorientáción arról beszélnek, hogy ha egy fiú rózsaszín ruhákat hord vagy rózsaszín tütüben van, az normális? Ez a pályaorientáció a Tisza szerint Magyarországon?”
– tette fel a kérdést. A politikus úgy véli, a szülőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy előzetesen tájékozódjanak az ilyen programokról, és dönthessenek gyermekük részvételéről. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet a KDNP által készített tiltakozó nyilatkozatra is, amelyet a szülők az iskolákban adhatnak le.
A törvénymódosítással kapcsolatban ennél is súlyosabb kritikát fogalmazott meg.
Ne tévedjünk: ez innentől szerintem nem gyermekvédelmi törvény, hanem gendertörvény”
– jelentette ki. Állítása szerint a parlamenti vita során több tiszás képviselőn is azt tapasztalta, hogy nincsenek teljesen tisztában a megszavazott jogszabály tartalmával. Példaként a pedofil-nyilvántartáshoz való szülői hozzáférés kérdését, valamint a homoszexualitásra és a nemváltoztatásra vonatkozó korábbi rendelkezések módosítását említette.
Felidézte, hogy Magyar Péter azzal érvelt: bizonyos kifejezések nem szerepelnek a törvényben.
Persze, mert most töröltétek ki!”
– reagált a politikus, aki szerint a kormánypárti képviselők sokszor annyira nincsenek képben, hogy „szavazgatnak össze-vissza”.
„Én csak ugyanazt csinálom, mint a miniszterelnök úr”
A parlamenti viták hangnemére áttérve a politikus arról is beszélt, miért választja rendszeresen a humort és az iróniát Magyar Péterrel szemben. Elmondása szerint ez részben személyiségéből fakad, részben azonban tudatos kommunikációs stratégia.
Nagyapám is azt mondta, hogy az ötvenes éveket a humor segített neki túlélni. Valószínűleg genetikailag is hordozom ezt a képességet”
– mondta. Szerinte amikor a miniszterelnök szófordulatait vagy kommunikációs eszközeit használja, valójában görbe tükröt tart a kormányfő elé:
Néha pont ugyanazt csinálom, mint ő: ugyanazt a szókészletet, ugyanazokat a szófordulatokat használom, kicsit úriemberesebb stílusban, mint ő.”
A politikus szerint az Országgyűlés sokszor már romkocsma stílusban működik, 36 évvel a rendszerváltás után. Ennél is aggasztóbbnak tartja, hogy szerinte a politikai kommunikáció eldurvulása nem áll meg a parlament falainál:
Ilyen lett a közbeszéd Magyarországon. Ez leszivárgott az iskolákba, a munkahelyekre, az üzletekbe.”
Politikai leszámolástól tart: Orbán Viktor letartóztatása is szóba került
Az interjú egyik legsúlyosabb témája Orbán Viktor esetleges letartóztatása volt. A korábbi miniszterelnök ugyanis arról beszélt, hogy politikai ellenfeleinek végső célja az ő bebörtönzése lehet. Arra a kérdésre, hogy szerinte valóban elvihetik -e őt, Takács Péter válasza sem kevésbé volt súlyos:
Jogállami keretek között semmiképpen. De szerintem most már kevésbé élünk jogállamban. Itt bárkit elvihetnek politikai okból.”
A politikus élesen bírálta az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) működését, amelyet politikai rendőrségnek nevezett. Kiemelte, hogy a szervezet biometrikus és DNS-adatokhoz is hozzáférhet. Szerinte semmi közük nincs az emberek DNS-éhez.
Teljes felhatalmazást kaptak, a jogi korlátok minimálisak, a jogorvoslati lehetőségek gyakorlatilag nincsenek az ÁVH cselekményeivel szemben”
– állította. A politikus szerint ilyen körülmények között már nem lehet egyértelműen kizárni, hogy valakit politikai okokból vegyenek őrizetbe.
Példaként Varga-Bajusz Veronika ügyét említette, akinek az eljárás alá vonását politikai nyomásgyakorlásként értelmezi. A képviselő szerint a korábbi felsőoktatási államtitkárnak nem volt köze a kulturális tárca Nemzeti Kulturális Alaphoz kapcsolódó támogatási döntéseihez. Azt is hangsúlyozta, hogy szerinte az érintett támogatásokkal kapcsolatban sem történt bűncselekmény. Az ügyben emlegetett pszichikai bűnsegélyre vonatkozó feltételezéseket pedig nevetségesnek nevezte.
Október 23. és a diplomácia: „Mint elefánt a porcelánboltban”
A hetvenedik évfordulójához érkezett 1956-os forradalom megemlékezései kapcsán a politikus személyes csalódottságának is hangot adott:
2006-ban szégyennek éreztem, hogy a kommunisták utódai voltak hatalmon az ötvenedik évfordulón. Most ugyanilyen szégyennek érzem, hogy az új kommunisták vannak hatalmon a hetvenedik évfordulón.”
Személyes érintettségét családja múltjával magyarázta. Elmondása szerint egyik nagyapja kuláknak számított, édesapja magánvállalkozóként dolgozott, ő maga pedig egyházi gimnáziumba járt, tehát „megtestesült osztályellenség volt.”
A politikus ezt követően Magyar Péter diplomáciai tevékenységét bírálta, különösen az október 23-i ünnepségre tervezett nemzetközi meghívások körüli bizonytalanságot.
Felidézte, hogy korábban Emmanuel Macron francia elnök meghiúsult budapesti látogatásáról is szó volt
Meghívja Macront, aztán kiáll, és arról beszél, hogy Macron zavargásokat okoz, és rossz a migrációs politikája. Akkor most azt akarod, hogy idejöjjön a haverod, vagy azt, hogy ne jöjjön?”
– tette fel a kérdést. De emlékezetesnek nevezte Netanjahu meghívását is, akit aztán letartóztatással fenyegetett.
Ursula von der Leyen budapesti látogatását pedig annak jeleként értékelte, hogy a jelenlegi kormány szoros kapcsolatot ápol az Európai Unió vezetésével.
Takács Péter: „Nincs lefújva a meccs.”
A beszélgetés végén a politikus a Fidesz választási vereségének feldolgozásáról és a jobboldal előtt álló feladatokról beszélt. Elmondása szerint nem tartozik azok közé, akik hosszasan foglalkoznak a kudarcokkal. Saját hozzáállását egy szemléletes hasonlattal érzékeltette:
Olyan vagyok, mint a gumilabda: minél jobban a földhöz vágnak, annál magasabbra pattanok.”
Úgy véli, a Fidesz előtt jelentős munka áll, amelynek egyik legfontosabb eleme a helyi közösségek újjáépítése.
Nem lehet megspórolni a helyi közösségeink újjáépítését. Az online jelenlétünket is tovább kell fejlesztenünk. Realitás, hogy hatékony online kommunikáció nélkül ma nem lehet választást nyerni Magyarországon. De a személyes találkozásokat sem lehet megspórolni”
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy több frakciótársával rendszeresen járja az országot, és más képviselőket is arra ösztönöz, hogy intenzívebben kapcsolódjanak be a helyi közösségek életébe.
A politikus a Fidesz korábbi kormányzati működésével kapcsolatban is önkritikus megállapításokat tett.
Már államtitkárként is megfogalmaztam azt a kritikát, hogy a tizenhat év kormányzás egy becsontosodott rendszerhez vezetett, információs vízzáró rétegekkel a különböző irányítási szintek között”
– ismerte be. Szerinte ezeket a korlátokat le kell bontani, a pártnak pedig a korábbi kormányzati működés hierarchikus logikájából egy mozgalmi jellegű működés felé kell elmozdulnia. Úgy véli, a jobboldal jövőjét elsősorban nem a pártközpontban meghozott döntések, hanem a helyi közösségek állapota határozza meg.
Sokkal kevésbé érdekes, mi van a pártközpontban, mint az, mi van a jobboldali közösségekben”
– hangsúlyozta.
A politikus ugyanakkor Magyar Péter politikai jövőjét sem látja konfliktusmentesnek.
Várom, mikor lesz komoly hasadás Magyar Péter és a saját szavazói között, mert szerintem előbb-utóbb bekövetkezik”
– jelentette ki. Mindezek alapján optimistán tekint a jobboldal jövőjére. Úgy véli, a Fidesznek nem elegendő a kormány hibáira várnia: saját szervezetét, kommunikációját és közösségeit is meg kell újítania.
A beszélgetést egyértelmű politikai üzenettel zárta:
Súlyos hibát követ el az, aki úgy gondolja, hogy ez a meccs le van fújva. Nincs lefújva.”