Takács Péter az Origónak: Súlyos hiba azt gondolni, hogy ez a meccs le van fújva

Gyermekvédelem helyett gendertörvény

Az interjú során szóba került az újpetrei általános iskolában tartott, vitát kiváltó foglalkozás is, amelyre nem sokkal a gyermekvédelmi törvény módosítását követően került sor. A politikus kifogásolta Lannert Judit oktatási miniszter reakcióját, aki a történteket pályaorientációs foglalkozásként értelmezte.

Komolyan? Pályaorientáción arról beszélnek, hogy ha egy fiú rózsaszín ruhákat hord vagy rózsaszín tütüben van, az normális? Ez a pályaorientáció a Tisza szerint Magyarországon?”

– tette fel a kérdést. A politikus úgy véli, a szülőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy előzetesen tájékozódjanak az ilyen programokról, és dönthessenek gyermekük részvételéről. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet a KDNP által készített tiltakozó nyilatkozatra is, amelyet a szülők az iskolákban adhatnak le.

A törvénymódosítással kapcsolatban ennél is súlyosabb kritikát fogalmazott meg.

Ne tévedjünk: ez innentől szerintem nem gyermekvédelmi törvény, hanem gendertörvény”

– jelentette ki. Állítása szerint a parlamenti vita során több tiszás képviselőn is azt tapasztalta, hogy nincsenek teljesen tisztában a megszavazott jogszabály tartalmával. Példaként a pedofil-nyilvántartáshoz való szülői hozzáférés kérdését, valamint a homoszexualitásra és a nemváltoztatásra vonatkozó korábbi rendelkezések módosítását említette.