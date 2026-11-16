Takács Péter: Magyar Péter egypártrendszert épít, és a legrosszabb időket idéző kollektív bűnösséget alkalmazza

Takács Péter újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: a miniszterelnöknek sem erkölcsi, sem jogi alapja nincs arra, hogy a Fidesz és a KDNP képviselőinek távozását követelje a parlamentből. A korábbi egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péter valójában egypártrendszert szeretne kiépíteni, ő akarja megmondani, ki ülhet az Országgyűlésben, és annak örülne, ha egyáltalán nem lenne ellenzéki hang a törvényhozásban.

Takács Péter szerint a kollektív bűnösség elvének alkalmazása a történelem legsötétebb korszakait idézi

(Fotó: Hatlaczki Balázs)

Takács Péter: „A kollektív bűnösség a legrosszabb időket idézi”

A fideszes képviselő érvelése szerint egy ügy koncepciós jellegét nem önmagában az dönti el, történt-e mögötte bűncselekmény. Takács Péter úgy látja, az a tény, hogy a miniszterelnök közvetlenül beleavatkozik az eljárásba, előre ítéletet hirdet, majd egy egyedi büntetőügyet egy egész politikai közösségre próbál ráhúzni, egyértelműen megalapozza, hogy politikailag vezérelt eljárásról van szó.

Ha egy gyárból lop valaki, akkor az összes melós tolvaj lesz?”

– tette fel a kérdést Takács Péter arra a felvetésre, hogy várható-e lemondás az ellenzéki képviselők részéről. Hozzátette: a kollektív bűnösség elvének alkalmazása a történelem legsötétebb korszakait, az 1930-as évek Németországát és az 1950-es évek Magyarországát idézi.

Súlyos ellentmondások és a műanyag lakat

Takács Péter a nyomozás részleteivel kapcsolatban is kételyeinek adott hangot, kijelentve, hogy az ügyben súlyos ellentmondások feszülnek. Kétségbe vonta a hatósági közlések életszerűségét, feltéve a kérdést:

Reális az, hogy madáretetőben rejtegetnek pénzt Magyarországon?”

Emellett felvetette azt is, hogy az eljárás nem feltétlenül a „politikai rendőrségnél” van jó helyen.

Ugyanakkor határozottan elhatárolódott az esetleges visszaélésektől. Mint mondta: „ha valakiről a hatóság bebizonyítja, hogy kivett a közösből, arra rohadjon rá a műanyag lakat”. Hangsúlyozta, hogy az ártatlanság vélelme Seszták Miklóst is megilleti, de a gyanúval szemben neki kell megvédenie magát, és azzal védi a közösséget, ha eltávolodik tőle.

Arra az újságírói kérdésre, hogy mindezek ellenére miért szerepel még Seszták Miklós a Fidesz által összeállított politikai foglyok listáján, Takács Péter azt felelte: attól, hogy egy büntetőügyben felmerül a visszaélések gyanúja, az eljárás még lehet politikai koncepciós jellegű.