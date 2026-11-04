Lavinát indíthat Feledy Botond menesztése, magával rántva Tanács Zoltánt is

Tanács Zoltán korábban vezetője volt annak az Ifua Horváth & Partners Kft.-nek, amely az Orbán-kormány idején több százmillió forint értékben szerződött állami intézményekkel – hívta fel a figyelmet a Konfront. A Tisza-kormány tudományos és technológiai miniszternek vagyonnyilatkozatában is szerepel a vállalkozás, ahol havi bruttó egy- és ötmillió forint közötti összeget kereshetett.

Több százmillió forintnyi közpénzes megbízást kapott a Fidesz alatt egy Tanács Zoltán által vezetett tanácsadócég (Forrás: Facebook)

Cégadatbázisokból pedig az is kiderül, hogy az áprilisi választásokat megelőzően vezető tisztségviselőként, cégképviseletre jogosultként szerepelt a neve a társaságnál. Az IFUA székhelyével azonos címen található az Ifua Nonprofit Partner Kft., ahol a tiszás tárcavezető neve a korábbi közös tulajdonú üzletrész tulajdonosai között bukkant fel.

A Tanács Zoltánhoz is köthető vállalat szerződéseinek értéke meghaladja a több százmillió forintot

A Konfront az Ifua Horváth & Partners Kft. kapcsán felhívta a figyelmet arra, a nyilvános hivatalos adatbázisból kiderül, hogy 2023 óta több tucatnyi szerződést kötöttek mások mellett a

Nyíregyházi Egyetemmel,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel,

a Szegedi Tudományegyetemmel,

a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel,

a Kék Bolygó Alapítvánnyal,

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel,

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal,

és a Magyar Kutatási Hálózat Titkárságával is.

Ha mindez nem lenne elég, szintén szerződést kötöttek a Magyar Államkincstárral, az Állami Számvevőszékkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az energetikai és közmű-szabályozási hivatallal, az Integritás Hatósággal, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, az Energiaügyi Minisztériummal, továbbá a Budapest VII. kerületi polgármesteri hivatallal is.

A Konfront rámutatott: ha a nyilvános hivatalos adatbázisból kiszűrjük a duplikációkat, akkor is azt kapjuk, hogy a Tanácshoz is köthető vállalat szerződéseinek értéke meghaladja a több százmillió forintot. Mindezt úgy, hogy vannak olyan vállalkozási szerződések, amelyekben az adott feladattal nem csak az Ifua-t bízták meg. Ez igaz az Államkincstárral, az adó- és vámhivatallal, továbbá az egészségügyi alapkezelővel kötött szerződésekre is. Példaként említették, hogy a Windisch László vezette Állami Számvevőszék 2025 őszétől több szerződést is kötött az Ifua-val szakértői tevékenységre, előbb 7,2, majd 11,4 millió forint értékben. A Lantos Csaba-féle Energiaügyi Minisztériummal kötött szerződések között szerepelnek tanácsadói megbízások 14,7, 15,1, illetve 30 millió forint értékben.