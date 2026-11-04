Lavinát indíthat Feledy Botond menesztése, magával rántva Tanács Zoltánt is

Tanács Zoltán korábban vezetője volt annak az Ifua Horváth & Partners Kft.-nek, amely az Orbán-kormány idején több százmillió forint értékben szerződött állami intézményekkel – hívta fel a figyelmet a Konfront. A Tisza-kormány tudományos és technológiai miniszternek vagyonnyilatkozatában is szerepel a vállalkozás, ahol havi bruttó egy- és ötmillió forint közötti összeget kereshetett.
Cégadatbázisokból pedig az is kiderül, hogy az áprilisi választásokat megelőzően vezető tisztségviselőként, cégképviseletre jogosultként szerepelt a neve a társaságnál. Az IFUA székhelyével azonos címen található az Ifua Nonprofit Partner Kft., ahol a tiszás tárcavezető neve a korábbi közös tulajdonú üzletrész tulajdonosai között bukkant fel.
A Tanács Zoltánhoz is köthető vállalat szerződéseinek értéke meghaladja a több százmillió forintot
A Konfront az Ifua Horváth & Partners Kft. kapcsán felhívta a figyelmet arra, a nyilvános hivatalos adatbázisból kiderül, hogy 2023 óta több tucatnyi szerződést kötöttek mások mellett a
- Nyíregyházi Egyetemmel,
- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel,
- a Szegedi Tudományegyetemmel,
- a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel,
- a Kék Bolygó Alapítvánnyal,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal,
- és a Magyar Kutatási Hálózat Titkárságával is.
Ha mindez nem lenne elég, szintén szerződést kötöttek a Magyar Államkincstárral, az Állami Számvevőszékkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az energetikai és közmű-szabályozási hivatallal, az Integritás Hatósággal, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, az Energiaügyi Minisztériummal, továbbá a Budapest VII. kerületi polgármesteri hivatallal is.
A Konfront rámutatott: ha a nyilvános hivatalos adatbázisból kiszűrjük a duplikációkat, akkor is azt kapjuk, hogy a Tanácshoz is köthető vállalat szerződéseinek értéke meghaladja a több százmillió forintot. Mindezt úgy, hogy vannak olyan vállalkozási szerződések, amelyekben az adott feladattal nem csak az Ifua-t bízták meg. Ez igaz az Államkincstárral, az adó- és vámhivatallal, továbbá az egészségügyi alapkezelővel kötött szerződésekre is. Példaként említették, hogy a Windisch László vezette Állami Számvevőszék 2025 őszétől több szerződést is kötött az Ifua-val szakértői tevékenységre, előbb 7,2, majd 11,4 millió forint értékben. A Lantos Csaba-féle Energiaügyi Minisztériummal kötött szerződések között szerepelnek tanácsadói megbízások 14,7, 15,1, illetve 30 millió forint értékben.
Feledy Botond ügye lavinát indíthat el
A hírportál szerint ezen adatokat Feledy Botond menesztése fényében érdemes vizsgálni. Ahogy arról az Origo is beszámolt, hétfőn menesztették a Magyar Külügyi Intézet éléről úgy, hogy a Tisza-kormány nevezte ki az intézmény vezetőjévé. Feledy saját bevallása szerint is azért dolgozott, hogy a TISZA Párt sikereket érjen el az áprilisi országgyűlési választáson, és kormányt tudjon alakítani.
A menesztése előtt derült ki róla, hogy a fideszes Lázár Jánoshoz köthető korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium tanácsadója volt. Miután a Telexen megjelent az ezzel kapcsolatos cikk, a Külügyminisztérium közölte, hogy azonnali hatállyal megszünteti Feledy Botond vezetői megbízatását. Az indoklás szerint a Külügyminisztérium „néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról”, ezért elvesztették a Feledybe vetett bizalmukat.
Így reagált Magyar Péter
Magyar Péter kedd reggel az üggyel kapcsolatban azt írta közösségi oldalán, hogy szerinte azzal semmi baj nincs, ha valaki transzparens módon, nem túlárazva végzett szakmai munkát az előző kormánynak, és meglátása szerint az sem kizáró ok, ha fideszes volt. „A baj az, ha nem transzparens módon kapott közpénz tízmilliókat, és ezt az információt még el is hallgatja a felvételekor. Arról nem is beszélve, hogy vajon miért is volt szüksége az elvileg közlekedési miniszternek ilyen elemzésekre havi hárommillió forintért.”
Sokan voltunk fideszesek, jómagam is. Többen dolgoztunk is hosszabb-rövidebb ideig az előző kormány alatt. Csakhogy ez az információ akár rólam, akár más hasonló cipőben járó kollégámról tudható volt. Ezt soha nem titkoltuk
– fogalmazott.