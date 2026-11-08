Még munkába sem állt, máris visszalépett az új tankerületi vezető

Alig néhány nappal a tankerületi vezetői pályázatok eredményhirdetése után máris újabb pozíció üresedett meg. Dr. Balogh Tamás László, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ frissen kinevezett tankerületi vezetője november 5-én, éppen azon a napon lépett vissza, amikor meg kellett volna kezdenie a munkáját.

Dr. Balogh Tamás László közgazdász, matematikatanár, a Medve Matek program főszervezője, aki az első munkanapján visszalépett az észak-budapesti tankerületi vezetői pozíciótól (Forrás: Facebook/Balogh Tamás László)

Az első munkanapján visszalépett a tankerületi vezető

A 444.hu megkeresésére az oktatási tárca megerősítette, hogy Balogh Tamás László a pályázati eredmények kihirdetése után visszalépett a vezetői pozíciótól. A minisztérium tájékoztatása szerint november 5-től ideiglenesen a tankerület szakmai vezetője látja el az igazgatói feladatokat. A Klebelsberg Központ új pályázatot ír ki a megüresedett posztra, amely várhatóan november 11-én jelenik meg.

Arra azonban a tárca nem adott választ, hogy mi vezetett a váratlan visszalépéshez.

Balogh Tamás László közgazdász és matematikatanár, aki elsősorban a Medve Matek program főszervezőjeként, valamint a Matematika Összeköt Egyesület vezetőjeként ismert. Az eset különösen annak fényében érdekes, hogy Lannert Judit oktatási miniszter mindössze november 3-án jelentette be az új tankerületi vezetők kinevezését. A 60 tankerületi központból 55 élére választottak igazgatót, öt helyen pedig eredménytelenül zárult a pályázat. Az új vezetők megbízatása öt évre szólna.

A kinevezések körül azonban már korábban is viták alakultak ki.

Az Origó szombaton beszámolt arról, hogy Rétvári Bence szerint a minisztérium nem hozta nyilvánosságra a pályázatok teljes dokumentációját, és több helyen a pedagógusok véleményével szemben döntött. A KDNP frakcióvezetője ezért írásbeli kérdéssel és közérdekű adatigényléssel fordult a tárcához, hogy kiderüljön, milyen szempontok alapján választották ki a tankerületek új vezetőit.

Nem ez az első vitatott kinevezés Lannert Judit vezetése alatt. A miniszter a tantestület többségének tiltakozása ellenére nevezte ki újra a csömöri általános iskola igazgatóját.

Az észak-budapesti visszalépéssel most újabb tankerületben kell megismételni a vezető kiválasztását, miközben továbbra sem tudni, miért döntött úgy Balogh Tamás László, hogy már munkába állásának napján távozik.