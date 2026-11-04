Édesapját is beszervezték, de nem volt ügynök – állítja Tarr Zoltán miniszter

Tarr Zoltán tájékoztatása szerint az immár bárki számára megtekinthető adatbázisban minden bizonnyal megtalálható lesz néhai édesapja iratanyaga is. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: a dokumentumok nyilvánosságra kerülése nem jelenti azt, hogy Tarr Kálmán református lelkipásztor ügynök lett volna.

Tarr Zoltán apja írásos igazolással rendelkezett arról, hogy nem végzett ügynöki tevékenységet (Fotó: Facebook)

Hivatalos dokumentum igazolja Tarr Zoltán apjának ártatlanságát

– Édesapám írásos igazolással is rendelkezett arról, hogy ügynöki tevékenységet nem végzett, a 6-os karton megléte ellenére sem – írta a Facebookon a politikus. A miniszter közlése szerint az igazolást az „Egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény” keretében felállt I. számú Bizottság állította ki még 2002. február 27-én.

A határozat egyértelműen rögzítette, hogy Tarr Kálmán ügynöki tevékenységet nem végzett, és az ott megjelölt állambiztonsági szervezeteknek sem volt tagja.

Régi téma a családi múlt feldolgozása

Tarr Zoltán bejegyzésében kifejtette, hogy a családon belül régóta ismert volt édesapja története. Mint írta, utolsó napjukon is beszéltek a témáról, mert édesapját mindig nagyon bántotta az információhiányból fakadó hirtelen ítélkezés, valamint az a tény, hogy egy embertelen rendszer fel nem dolgozott hagyatéka még évtizedekkel később is sérüléseket okozhat, különösen az utódok életében.

Remélem, hogy a most megnyíló irattár a múlt titkainak feltárásával hosszabb távon elvezethet a megbékélésre

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve: édesapja esetében a nyilvánosságra kerülő iratok nem tartalmaznak új információt, és a 2002-es határozat számára – és reményei szerint mások számára is – végleg lezárja ezt a kérdést.