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tarr zoltán

Édesapját is beszervezték, de nem volt ügynök – állítja Tarr Zoltán miniszter

56 perce
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November 4-én online is elérhetővé váltak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött iratok közül az úgynevezett 6-os kartonok, valamint a mágnesszalagon tárolt iratok digitális kópiái. A közzététel kapcsán Tarr Zoltán miniszter a közösségi oldalán számolt be néhai édesapja, Tarr Kálmán érintettségéről.
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Tarr Zoltán tájékoztatása szerint az immár bárki számára megtekinthető adatbázisban minden bizonnyal megtalálható lesz néhai édesapja iratanyaga is. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: a dokumentumok nyilvánosságra kerülése nem jelenti azt, hogy Tarr Kálmán református lelkipásztor ügynök lett volna.

Tarr Zoltán apja írásos igazolással rendelkezett arról, hogy nem végzett ügynöki tevékenységet
Tarr Zoltán apja írásos igazolással rendelkezett arról, hogy nem végzett ügynöki tevékenységet (Fotó: Facebook)

Hivatalos dokumentum igazolja Tarr Zoltán apjának ártatlanságát

– Édesapám írásos igazolással is rendelkezett arról, hogy ügynöki tevékenységet nem végzett, a 6-os karton megléte ellenére sem – írta a Facebookon a politikus. A miniszter közlése szerint az igazolást az „Egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény” keretében felállt I. számú Bizottság állította ki még 2002. február 27-én.

A határozat egyértelműen rögzítette, hogy Tarr Kálmán ügynöki tevékenységet nem végzett, és az ott megjelölt állambiztonsági szervezeteknek sem volt tagja.

Régi téma a családi múlt feldolgozása

Tarr Zoltán bejegyzésében kifejtette, hogy a családon belül régóta ismert volt édesapja története. Mint írta, utolsó napjukon is beszéltek a témáról, mert édesapját mindig nagyon bántotta az információhiányból fakadó hirtelen ítélkezés, valamint az a tény, hogy egy embertelen rendszer fel nem dolgozott hagyatéka még évtizedekkel később is sérüléseket okozhat, különösen az utódok életében.

Remélem, hogy a most megnyíló irattár a múlt titkainak feltárásával hosszabb távon elvezethet a megbékélésre

 – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: édesapja esetében a nyilvánosságra kerülő iratok nem tartalmaznak új információt, és a 2002-es határozat számára – és reményei szerint mások számára is – végleg lezárja ezt a kérdést.

 

Ügynökakták
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