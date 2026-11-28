Nyolc-tíz rábaközi tejtermelőt érint a Cserpes Sajtműhely beszerzési döntése – írta a Világgazdaság a Kisalföld beszámolója alapján. A lap szerint a feldolgozó új tulajdonosa levélben tájékoztatta a gazdákat arról, hogy 2027. január elsejétől nem köt velük új szerződést. A kapuvári Kiss-Mihály család a Cserpes indulása óta szállított az üzemnek, az utóbbi években napi ezer-kétezer litert. A tejtermelők egyébként is súlyos válságos időket élnek a tejárak zuhanása miatt. Egy másik érintett gazdálkodó közösségi oldalán számolt be arról, hogy a helyi kistermelőket Bóna Szabolcs agrárminiszter cége ütötte le a beszállítási lehetőségtől – ismertették. A gazdasági lap jelezte: megkeresték a szaktárcát, hogy ez megfelel-e a valóságnak, ám választ egyelőre nem kaptak.

A tejtermelők kárára gazdagodhat tovább a tiszás miniszter és családja

Fotó: 123RF

A gazdasági lap már korábban beszámol róla, hogy októberben már emelkedett a magyar nyerstej ára, de az egy évvel korábbi szinttől még mindig messze elmaradt. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a kilogrammonkénti 144,49 forintos országos termelői átlagár szeptemberhez képest 5,5 százalékos emelkedést, éves összevetésben viszont 27,3 százalékos esést jelentett.

Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója már szeptemberben arról beszélt a lapnak, hogy az alacsony árak, az erős importverseny és az aszály miatt romló takarmányhelyzet egyszerre nehezíti a tehenészetek működését. A kisebb gazdaságok közül többen már felhagytak a tejtermeléssel – tette hozzá.

A miniszter cége lehet az új beszállító

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– jelentette ki Molnár Balázs vásárosfalui termelő, akinek gazdaságában naponta mintegy 1500 liter tej keletkezik. Ezt a helyzetet neki és a többi rábaközi gazdának néhány hét alatt kell megoldania és új vevőt találniuk a naponta megtermelt tejre.

A termelő elmondása szerint november 20-án közölték velük, hogy december 31-én viszik el utoljára a tejet. Az érintettek közösen is próbálnak új felvásárlót találni, eddig nem jártak sikerrel.