Nyolc-tíz rábaközi tejtermelőt érint a Cserpes Sajtműhely beszerzési döntése – írta a Világgazdaság a Kisalföld beszámolója alapján. A lap szerint a feldolgozó új tulajdonosa levélben tájékoztatta a gazdákat arról, hogy 2027. január elsejétől nem köt velük új szerződést. A kapuvári Kiss-Mihály család a Cserpes indulása óta szállított az üzemnek, az utóbbi években napi ezer-kétezer litert. A tejtermelők egyébként is súlyos válságos időket élnek a tejárak zuhanása miatt. Egy másik érintett gazdálkodó közösségi oldalán számolt be arról, hogy a helyi kistermelőket Bóna Szabolcs agrárminiszter cége ütötte le a beszállítási lehetőségtől – ismertették. A gazdasági lap jelezte: megkeresték a szaktárcát, hogy ez megfelel-e a valóságnak, ám választ egyelőre nem kaptak.
A gazdasági lap már korábban beszámol róla, hogy októberben már emelkedett a magyar nyerstej ára, de az egy évvel korábbi szinttől még mindig messze elmaradt. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a kilogrammonkénti 144,49 forintos országos termelői átlagár szeptemberhez képest 5,5 százalékos emelkedést, éves összevetésben viszont 27,3 százalékos esést jelentett.
Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója már szeptemberben arról beszélt a lapnak, hogy az alacsony árak, az erős importverseny és az aszály miatt romló takarmányhelyzet egyszerre nehezíti a tehenészetek működését. A kisebb gazdaságok közül többen már felhagytak a tejtermeléssel – tette hozzá.
A miniszter cége lehet az új beszállító
Az egész ügylet mögött a miniszterünk, Bóna Szabolcs áll!
– jelentette ki Molnár Balázs vásárosfalui termelő, akinek gazdaságában naponta mintegy 1500 liter tej keletkezik. Ezt a helyzetet neki és a többi rábaközi gazdának néhány hét alatt kell megoldania és új vevőt találniuk a naponta megtermelt tejre.
A termelő elmondása szerint november 20-án közölték velük, hogy december 31-én viszik el utoljára a tejet. Az érintettek közösen is próbálnak új felvásárlót találni, eddig nem jártak sikerrel.
A Cserpes Sajtműhely teljes üzletrészét augusztusban a Domokos Zsolt és Domokosné Nagy Edit tulajdonában álló Profood Flexum Kft. vásárolta meg. A cégcsoporthoz tartozik a tejtermeléssel is foglalkozó Dunakiliti Agrár Zrt. A Kisalföldnek nyilatkozó gazdák szerint az új tulajdonos a saját tejforrására hivatkozva indokolta a beszerzés átalakítását. Molnár Balázs ugyanakkor a közösségi oldalán azt állítja, hogy januártól Bóna Szabolcs cégétől, a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt.-től érkezik majd a tej. A rábapordányi vállalkozás beszállítói szerepére egyelőre nincs miniszteri megerősítés.
A termelő a bejegyzésében arra is kitért, hogy Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. több milliárd forintot vettek fel a száj- és körömfájás kártalanítására, majd júliusban 0 százalékos ingyenhitelt jelentettek be. Tény, hogy a Nébih 2025 áprilisában mutatta ki a ragadós száj- és körömfájás vírusát a rábapordányi telep szarvasmarha-állományában. A Világgazdaság szerint a cég beszámolóját ismertető HVG rámutatott, az állomány felszámolásakor 9972 sertést, 875 szarvasmarhát és 1802 szopós malacot öltek le. Bóna Szabolcs 2025 júliusában legalább kétmilliárd forintra becsülte a vállalkozás kárát. Szeptemberben a Telexnek azt mondta, hogy a cég a leölt állatok értéke után nettó 1,1 milliárd forint részkártalanítást kapott, és megkezdte a szarvasmarhák visszatelepítését.
A jelentős sertésállomány utáni kártalanítás csak ezután következett. Az agrártárca, már Bóna Szabolcs minisztersége idején, 2026 júniusában külön rendelettel vissza nem térítendő rendkívüli támogatást nyitott meg azoknak a juh- és sertéstartóknak, akik a 2025-ös járványügyi korlátozások miatt gazdasági veszteséget szenvedtek. A rendelet a jogosultsági feltételeket rögzíti, a kedvezményezetteket nem nevezi meg.
Arról nincs adat, hogy ebben a körben mennyi pénzhez jutott a cég. Ez utóbbi rendelet azért is fontos, mert nemrég maga Bóna Szabolcs jelentette ki, hogy lejárt az az időszak amikor az állam mindenkit mindenért kárpótol (ezt az aszálykárra értette), úgy tűnik ezt saját cégének kártalanítására nem értette
– állapította meg a gazdasági lap.