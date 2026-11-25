Az elmúlt két hétben helyenként a 150 millimétert is meghaladta a lehullott csapadék mennyisége a Tisza vízgyűjtő területén, aminek következtében megemelkedett a folyó vízszintje. A kialakult árhullámot a kiszáradt medrek szivattyúzás nélküli feltöltésére használják fel – közölte Gajdos László Magyarország élő környezetért felelős miniszter Facebook-oldalán.
A Tisza vizével töltik fel a kiszáradt medreket
A miniszter tájékoztatása szerint az elmúlt napokban három zsilipet nyitottak meg:
- az Atkai-zsilipen keresztül az Atkai-Holtágba,
- az Alsó-Lúdvári zsilipen át a Gyálai-Holt-Tiszába,
- Dóc térségében a Percsorai zsilipen keresztül a Levelényi öntözőrendszerbe engedik a vizet.
A folyó megemelkedett vízszintje lehetővé teszi, hogy szivattyúzás nélkül, a gravitáció segítségével biztosítsák a területek vízpótlását.
Gajdos László hozzátette, hogy a folyó tetőzésekor visszazárják a zsilipeket, így a víz nem folyik vissza a Tiszába, hanem a tájban marad.
Jelentősen nőttek a hazai vízkészletek
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerdán Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a felszíni vízkészletek már 51 millió köbméterrel nőttek, a növekmény pedig 70 százalékkal haladja meg a tavaly ilyenkor mért mennyiséget.
Az elmúlt hetek csapadékos időjárását kihasználva országszerte zajlanak a vízvisszatartási munkálatok. Ennek keretében zsilipeket zárnak le, csatornákat és holtágakat töltenek fel, valamint emelik a tározók vízszintjét.
A rendelkezésre álló víz megtartásával a következő száraz időszakokra készülnek.