Az elmúlt két hétben helyenként a 150 millimétert is meghaladta a lehullott csapadék mennyisége a Tisza vízgyűjtő területén, aminek következtében megemelkedett a folyó vízszintje. A kialakult árhullámot a kiszáradt medrek szivattyúzás nélküli feltöltésére használják fel – közölte Gajdos László Magyarország élő környezetért felelős miniszter Facebook-oldalán.

A Tisza megemelkedett vízszintje lehetővé teszi a kiszáradt medrek feltöltését

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Tisza vizével töltik fel a kiszáradt medreket

A miniszter tájékoztatása szerint az elmúlt napokban három zsilipet nyitottak meg:

az Atkai-zsilipen keresztül az Atkai-Holtágba, az Alsó-Lúdvári zsilipen át a Gyálai-Holt-Tiszába, Dóc térségében a Percsorai zsilipen keresztül a Levelényi öntözőrendszerbe engedik a vizet.

A folyó megemelkedett vízszintje lehetővé teszi, hogy szivattyúzás nélkül, a gravitáció segítségével biztosítsák a területek vízpótlását.

Gajdos László hozzátette, hogy a folyó tetőzésekor visszazárják a zsilipeket, így a víz nem folyik vissza a Tiszába, hanem a tájban marad.