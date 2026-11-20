Élesen bírálta a Tisza-kormány és Karácsony Gergely főpolgármester önkormányzati politikáját Baranyi Krisztina a Népszabadságnak adott interjújában. Ferencváros polgármestere szerint a kormányváltás után a kerületek abban bíztak, hogy véget ér a korábbi alá-fölé rendeltségi viszony, és a települések vezetői valódi partnerként vehetnek részt az őket érintő döntések meghozatalában. Ehelyett azonban továbbra is érdemi egyeztetések nélkül születnek döntések, miközben a főváros pénzügyi nehézségeinek terheit is a kerületekre hárítanák.

Baranyi Krisztina élesen bírálta a Tisza-kormányt és Karácsony Gergelyt, szerinte Budapest pénzügyi válságát sem sikerült megoldani (Fotó: Mediaworks)

„Azt hittük, jobb lesz, de nem lett” – csalódott Baranyi Krisztina a Tisza-kormányban

Az önkormányzatok azt hitték, a kormányváltással végre együttműködéssé alakul az Orbán-kormány idején kialakult alá-fölé rendeltségi viszony”

– fogalmazott Baranyi Krisztina.

A polgármester szerint a gyakorlatban azonban semmi sem változott érdemben.

Ehhez képest maradt a főnök-beosztotti viszony. Azt hittük, jobb lesz, de nem lett, sőt…”

– jelentette ki.

Baranyi különösen sérelmesnek nevezte, hogy az önkormányzatok működését alapvetően befolyásoló döntések továbbra is megfelelő egyeztetés nélkül, akár éjszakai salátatörvényekben jelennek meg. A ferencvárosi polgármester szerint a miniszteri egyeztetéseken alig hangzanak el érdemi információk. Elmondása alapján előfordult, hogy az illetékes miniszter mindössze 15 percet szánt az önkormányzati szövetségek vezetőire, miközben a tárgyalások előtt a telefonokat is le kellett adniuk.

Karácsony Gergely hátba szúrta a polgármestereket

Baranyi Krisztina a főpolgármestert sem kímélte. A legnagyobb konfliktust a parkolási rendszer átalakítása okozta, amelynek értelmében a kerületek helyett a főváros rendelkezhetne a parkolási bevételekkel.

Korábban hat budapesti polgármester közösen tiltakozott a döntés ellen, mivel szerintük a megállapodás súlyosan sérti a kerületek önállóságát, és jelentős bevételektől foszthatja meg az önkormányzatokat. Baranyi most úgy fogalmazott, hogy a főváros kezdetben hatékonysági szempontokkal indokolta az átalakítást, ám a kerületek kérdéseire adott válaszokból szerinte világossá vált a valódi cél.

Igazából csak a pénzünkre van szükségük”

– jelentette ki.