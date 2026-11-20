Élesen bírálta a Tisza-kormány és Karácsony Gergely főpolgármester önkormányzati politikáját Baranyi Krisztina a Népszabadságnak adott interjújában. Ferencváros polgármestere szerint a kormányváltás után a kerületek abban bíztak, hogy véget ér a korábbi alá-fölé rendeltségi viszony, és a települések vezetői valódi partnerként vehetnek részt az őket érintő döntések meghozatalában. Ehelyett azonban továbbra is érdemi egyeztetések nélkül születnek döntések, miközben a főváros pénzügyi nehézségeinek terheit is a kerületekre hárítanák.
„Azt hittük, jobb lesz, de nem lett” – csalódott Baranyi Krisztina a Tisza-kormányban
Az önkormányzatok azt hitték, a kormányváltással végre együttműködéssé alakul az Orbán-kormány idején kialakult alá-fölé rendeltségi viszony”
– fogalmazott Baranyi Krisztina.
A polgármester szerint a gyakorlatban azonban semmi sem változott érdemben.
Ehhez képest maradt a főnök-beosztotti viszony. Azt hittük, jobb lesz, de nem lett, sőt…”
– jelentette ki.
Baranyi különösen sérelmesnek nevezte, hogy az önkormányzatok működését alapvetően befolyásoló döntések továbbra is megfelelő egyeztetés nélkül, akár éjszakai salátatörvényekben jelennek meg. A ferencvárosi polgármester szerint a miniszteri egyeztetéseken alig hangzanak el érdemi információk. Elmondása alapján előfordult, hogy az illetékes miniszter mindössze 15 percet szánt az önkormányzati szövetségek vezetőire, miközben a tárgyalások előtt a telefonokat is le kellett adniuk.
Karácsony Gergely hátba szúrta a polgármestereket
Baranyi Krisztina a főpolgármestert sem kímélte. A legnagyobb konfliktust a parkolási rendszer átalakítása okozta, amelynek értelmében a kerületek helyett a főváros rendelkezhetne a parkolási bevételekkel.
Korábban hat budapesti polgármester közösen tiltakozott a döntés ellen, mivel szerintük a megállapodás súlyosan sérti a kerületek önállóságát, és jelentős bevételektől foszthatja meg az önkormányzatokat. Baranyi most úgy fogalmazott, hogy a főváros kezdetben hatékonysági szempontokkal indokolta az átalakítást, ám a kerületek kérdéseire adott válaszokból szerinte világossá vált a valódi cél.
Igazából csak a pénzünkre van szükségük”
– jelentette ki.
A polgármester szerint Karácsony Gergely a döntéssel az évek alatt kialakult politikai és emberi bizalmat is aláásta.
Ebben a kiemelt figyelmet kapó ügyben szúrta hátba a polgármestereket Karácsony Gergely”
– fogalmazott.
Hozzátette, hogy ha hasonló intézkedés az Orbán-kormány idején történt volna, a főpolgármester vezetésével már a Karmelita előtt tiltakoznának. A konfliktus odáig fajult, hogy Karácsony Gergely korábban bocsánatot is kért a kerületi polgármesterektől. Baranyi szerint azonban a bizalom továbbra sem állt helyre, és már nincs meg a főpolgármester mögött az a támogató tömb, amely az előző ciklus végén még létezett.
Baranyi szerint csak elhalasztották Budapest pénzügyi összeomlását
A IX. kerület vezetője a főváros és a Tisza-kormány pénzügyi megállapodását is élesen bírálta. Szerinte a 120 milliárd forintos kormányzati támogatásként bemutatott összeg valójában legfeljebb 30 milliárd forintnyi mozgásteret jelent Budapestnek, mivel a többit szolidaritási hozzájárulásként vissza kellett fizetni az államkincstárba. Ráadásul állítása szerint a fennmaradó összeg is kizárólag tartozások és számlák rendezésére használható fel.
Még legalább 10-15 milliárd forint hiányzik az évzáráshoz. A helyzet nem oldódott meg, csak kitolták a csődöt”
– figyelmeztetett.
Baranyi az egész megállapodást „pitiáner pénzügyi markecolásnak” nevezte, amely szerinte csak átmenetileg biztosítja a főváros működését, miközben súlyosan megrontja Budapest és a kerületek kapcsolatát. A polgármester a jövőt illetően sem derűlátó. Mint fogalmazott, egyelőre nem látni, milyen változások várnak az önkormányzatokra 2027-ben.
Nem akarok pesszimista lenni és azt mondani, hogy jövőre rosszabb lesz, mint idén, de biztosan azt se mondhatom, hogy jobb lesz”
– jelentette ki.