Éles vita alakult ki az Európai Parlamentben a magyar jogállamiság helyzetéről és a Tisza-kormány eddigi teljesítményéről – számolt be róla a Magyar Nemzet. Az Európai Bizottság elégedettségének adott hangot a magyar kormány intézkedéseivel kapcsolatban, a Patrióták Európáért frakció képviselői azonban arra figyelmeztettek, hogy az uniós intézmények figyelmen kívül hagyják az ellenzék politikai mozgásterének szűkítését és a magyar állami intézményrendszer átalakításával kapcsolatos aggályokat.
Az LMBTQ-jogok kiterjesztéséért is dicséretet kapott a Tisza-kormány
Michael McGrath demokráciáért, jogérvényesülésért és jogállamiságért felelős uniós biztos felszólalásában üdvözölte a magyar kormány elkötelezettségét az Európai Unió alapértékei mellett. A biztos a jogállamisági reformok gyors végrehajtását, a korrupció elleni küzdelmet és az alapvető jogok megerősítését egyaránt méltatta.
McGrath külön kiemelte, hogy az Európai Bizottság kifejezetten elégedett az LMBTQ-közösség jogainak kiterjesztésével. A biztos által ismertetett intézkedések nyomán feloldották a jogállamisági feltételességi rendelet alapján korábban bevezetett büntetőintézkedéseket.
Tineke Strik, a Magyarországgal szemben indított hetes cikk szerinti eljárás jelentéstevője szintén méltatta a kormányváltás óta történteket. A holland zöldpárti politikus azonban az eddigi változtatások ellenére is az LMBTQ-jogok további erősítését szorgalmazta.
Gál Kinga a brüsszeli kettős mércét bírálta
Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció társvezetője szerint az uniós intézmények a demokrácia helyreállításaként ünneplik azokat az intézkedéseket, amelyekkel a magyar kormány az ellenzék ellehetetlenítésére törekszik.
A fideszes EP-képviselő egyebek mellett az ellenzéki képviselők választási részvételének visszamenőleges hatályú korlátozását, a köztársasági elnök eltávolítását, valamint az Alkotmánybíróság átalakítását kifogásolta.
Mint arról korábban az Origo is beszámolt, az Alaptörvény tizenhetedik módosítása következtében szeptember elsején négy alkotmánybíró mandátuma szűnt meg, köztük a testület akkori elnökéé, Polt Péteré.
Gál Kinga arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel jelenleg a cseh patrióta kormánnyal szemben alkalmazza ugyanazokat az eszközöket, amelyeket korábban a magyar és a lengyel jobboldali kormányok ellen vetett be.
Bennünket nem lehet megfélemlíteni: tovább küzdünk az önkény ellen Magyarországon és a kettős mérce ellen Brüsszelben!”
– jelentette ki Gál Kinga.
A Patrióták már októberben is nemzetközi összefogást kezdeményeztek a magyarországi demokratikus jogok védelmében. Hat ország európai parlamenti képviselői fordultak közösen az Európai Bizottsághoz a Tisza-kormány kifogásolt intézkedései miatt.
A kommunista korszakot idéző módszerekről beszélt Borvendég Zsuzsanna
Borvendég Zsuzsanna felszólalásában úgy fogalmazott, hogy Magyarországon utoljára a kommunista korszakban alkalmaztak hasonló eszközöket az ellenzék kiiktatására. A politikus kifogásolta, hogy Brüsszelben ezúttal nem merülnek fel aggályok a magyar intézmények függetlenségével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a magyar emberek korábban sem fogadták el, hogy mások döntsenek helyettük, és ezt a jövőben sem fogják eltűrni.
Hermann Tertsch spanyol patrióta EP-képviselő szerint már maga a jogállamisági vita címe is egy vicc, hiszen álláspontja szerint Magyarországon politikai bosszúhadjárat zajlik. A politikus azzal vádolta Magyar Pétert, hogy megalapozatlan vádakkal és propagandával próbálja besározni politikai ellenfeleit.
Ez egy antidemokratikus, barbár viselkedés”
– fogalmazott Tertsch.
„A jóisten óvja meg a magyarokat”
Harald Vilimsky osztrák patrióta EP-képviselő egy párhuzamos világegyetemhez hasonlította az Európai Uniót, amely szerinte nem hajlandó tudomást venni a magyarországi problémákról. A politikus hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak joga van kivizsgálni a korrupciós ügyeket, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy érdemi vizsgálat nélkül tulajdonítsanak megtalált pénzösszegeket a korábbi magyar kormány valamelyik miniszterének.
Vilimsky azt is kifogásolta, hogy Brüsszelben nem esik szó a Soros Györgyhöz köthető szervezetek magyarországi pénzügyi tevékenységéről.
A jóisten óvja meg a magyarokat”
– zárta felszólalását az osztrák képviselő.