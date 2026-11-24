Éles vita alakult ki az Európai Parlamentben a magyar jogállamiság helyzetéről és a Tisza-kormány eddigi teljesítményéről – számolt be róla a Magyar Nemzet. Az Európai Bizottság elégedettségének adott hangot a magyar kormány intézkedéseivel kapcsolatban, a Patrióták Európáért frakció képviselői azonban arra figyelmeztettek, hogy az uniós intézmények figyelmen kívül hagyják az ellenzék politikai mozgásterének szűkítését és a magyar állami intézményrendszer átalakításával kapcsolatos aggályokat.

Gál Kinga, a Patrióták Európáért EP-frakció társelnöke a Tisza-kormány intézkedéseit és a brüsszeli kettős mércét bírálta az Európai Parlamentben (Fotó: Facebook)

Az LMBTQ-jogok kiterjesztéséért is dicséretet kapott a Tisza-kormány

Michael McGrath demokráciáért, jogérvényesülésért és jogállamiságért felelős uniós biztos felszólalásában üdvözölte a magyar kormány elkötelezettségét az Európai Unió alapértékei mellett. A biztos a jogállamisági reformok gyors végrehajtását, a korrupció elleni küzdelmet és az alapvető jogok megerősítését egyaránt méltatta.

McGrath külön kiemelte, hogy az Európai Bizottság kifejezetten elégedett az LMBTQ-közösség jogainak kiterjesztésével. A biztos által ismertetett intézkedések nyomán feloldották a jogállamisági feltételességi rendelet alapján korábban bevezetett büntetőintézkedéseket.

Tineke Strik, a Magyarországgal szemben indított hetes cikk szerinti eljárás jelentéstevője szintén méltatta a kormányváltás óta történteket. A holland zöldpárti politikus azonban az eddigi változtatások ellenére is az LMBTQ-jogok további erősítését szorgalmazta.

Gál Kinga a brüsszeli kettős mércét bírálta

Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció társvezetője szerint az uniós intézmények a demokrácia helyreállításaként ünneplik azokat az intézkedéseket, amelyekkel a magyar kormány az ellenzék ellehetetlenítésére törekszik.

A fideszes EP-képviselő egyebek mellett az ellenzéki képviselők választási részvételének visszamenőleges hatályú korlátozását, a köztársasági elnök eltávolítását, valamint az Alkotmánybíróság átalakítását kifogásolta.

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, az Alaptörvény tizenhetedik módosítása következtében szeptember elsején négy alkotmánybíró mandátuma szűnt meg, köztük a testület akkori elnökéé, Polt Péteré.