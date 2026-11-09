Négy botrány, négy hatósági akció: Szűcs Gábor szerint Magyar Péterék politikai leszámolással terelik el a figyelmet

A Tisza-kormány politikai figyelemelterelésével kapcsolatos vádjait fogalmazta meg Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője Facebook-videójában. A politikus Magyar Pétert megszólítva négy olyan esetet idézett fel, amikor a kabinet számára kellemetlen fejleményeket látványos hatósági intézkedések követtek. A képviselő Jellinek Dániel, Hankó Balázs, Matolcsy György és Orbán Áron ügyét is megemlítette, és azt a kérdést tette fel, hogy meddig folytatódhat ez a gyakorlat.

Szűcs Gábor szerint a Tisza-kormány számára kellemetlen ügyeket rendre látványos hatósági akciók követik (Fotó: Gábor Zoltán / Origo)

Szűcs Gábor szerint ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik a Tisza-kormány körül

Miniszterelnök úr, megértettük a mintát”

– kezdte videóját Szűcs Gábor, aki időrendi sorrendben sorolta fel az elmúlt hónapok hatósági akcióit.

A politikus elsőként Jellinek Dániel ügyét idézte fel. A milliárdos üzletember letartóztatásáról szeptember 17-én döntöttek, néhány nappal azután, hogy újabb kedvezőtlen adatok jelentek meg az építőipar teljesítményéről. Szűcs szerint ekkoriban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábbi, nagy felháborodást kiváltó kijelentései is kellemetlen helyzetbe hozták a kormányt.

A következő példaként Hankó Balázs szeptember 28-i őrizetbe vételét említette. A volt kulturális és innovációs minisztert azt követően vették őrizetbe, hogy a katások adóterheinek megduplázása körüli vita mellett a Tisza-frakció parlamenti szavazási botránya is napirendre került. Mint az Origo korábban beszámolt róla, Schummer Orsolya egy parlamenti szavazás során megnyomta képviselőtársa, Csézy Erzsébet szavazógombját. Az érintettek technikai segítségnyújtásra hivatkoztak, az ellenzék azonban vizsgálatot követelt.