Négy botrány, négy hatósági akció: Szűcs Gábor szerint Magyar Péterék politikai leszámolással terelik el a figyelmet

A Tisza-kormány politikai figyelemelterelésével kapcsolatos vádjait fogalmazta meg Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője Facebook-videójában. A politikus Magyar Pétert megszólítva négy olyan esetet idézett fel, amikor a kabinet számára kellemetlen fejleményeket látványos hatósági intézkedések követtek. A képviselő Jellinek Dániel, Hankó Balázs, Matolcsy György és Orbán Áron ügyét is megemlítette, és azt a kérdést tette fel, hogy meddig folytatódhat ez a gyakorlat.
Szűcs Gábor szerint ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik a Tisza-kormány körül
Miniszterelnök úr, megértettük a mintát”
– kezdte videóját Szűcs Gábor, aki időrendi sorrendben sorolta fel az elmúlt hónapok hatósági akcióit.
A politikus elsőként Jellinek Dániel ügyét idézte fel. A milliárdos üzletember letartóztatásáról szeptember 17-én döntöttek, néhány nappal azután, hogy újabb kedvezőtlen adatok jelentek meg az építőipar teljesítményéről. Szűcs szerint ekkoriban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábbi, nagy felháborodást kiváltó kijelentései is kellemetlen helyzetbe hozták a kormányt.
A következő példaként Hankó Balázs szeptember 28-i őrizetbe vételét említette. A volt kulturális és innovációs minisztert azt követően vették őrizetbe, hogy a katások adóterheinek megduplázása körüli vita mellett a Tisza-frakció parlamenti szavazási botránya is napirendre került. Mint az Origo korábban beszámolt róla, Schummer Orsolya egy parlamenti szavazás során megnyomta képviselőtársa, Csézy Erzsébet szavazógombját. Az érintettek technikai segítségnyújtásra hivatkoztak, az ellenzék azonban vizsgálatot követelt.
Szűcs Gábor ezután Matolcsy György október 21-i őrizetbe vételét hozta fel. Az intézkedés éppen akkor történt, amikor a Tisza-kormány bejelentette az Otthon Start program kivezetését, és tiltakozások zajlottak a korábban megígért, de a tiltakozók szerint nem teljesített béremelések miatt.
A képviselő szerint a legújabb példa Orbán Viktor testvérének hétfői ügye, amely éppen a tiszás ügynökbotrány közepén került nyilvánosságra. Az ügynökakták november 4-i megnyitását követően ugyanis kiderült, hogy a kommunista diktatúra egyes áldozatait tévesen a hálózati személyek közé sorolták. A levéltár később elismerte, hogy összesen 164 embert érintett a hiba. A kormány ezzel olyan embereket hozott megalázó helyzetbe, akiket korábban a kommunista rendszer is megfigyelt és üldözött.
A politikus szerint Orbán Áron ügyének időzítése ugyanabba a sorba illeszkedik, mint a korábbi hatósági akciók. Úgy fogalmazott:
amikor a kormány számára kínos ügy kerül napvilágra, hirtelen elvisznek valakit, és ezzel elterelik a közvélemény figyelmét.
Ki lesz a következő? Vagy mikor lesz a következő botrány? Mikor számítsunk rá, hogy majd mást is vihetnek?”
– tette fel a kérdést Szűcs Gábor.