Újabb személyi változások történtek a Tisza-kormányban: ezúttal a Honvédelmi Minisztérium egyik helyettes államtitkára mondott le, miközben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tárcájánál is további távozások várhatók a sajtóértesülések szerint. Az elmúlt hónapokban több államtitkár és helyettes államtitkár távozott, közülük többen alig néhány hónapot töltöttek hivatalukban.

A Tisza-kormány tagjai a megalakuláskor – azóta több államtitkár és helyettes államtitkár is távozott (Forrás: magyartisza.hu)

Újabb lemondás a Tisza-kormányban, további távozások jöhetnek

Szőnyegi János, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és haderőfejlesztésért felelős helyettes államtitkár távozása után a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztériumból is újabb vezetők távozhatnak.

A lap értesülései szerint Fábián Ágnes gazdaságfejlesztési és Zolnay Judit külgazdasági államtitkár is a lemondását fontolgatja. Amennyiben mindketten távoznak, az öt államtitkári pozícióból három betöltetlen maradhatna, miután Tótth András energetikai államtitkár már októberben lemondott.

A Magyar Nemzet minisztériumi és kormányzati ellentétekkel hozta összefüggésbe a lehetséges távozásokat. A lap szerint Kapitány István és Magyar Péter viszonya is megromolhatott.

Kik távoztak eddig a Tisza-kormányból?

A kormányalakítás óta az alábbi, már a Tisza-kormány idején kinevezett államtitkár és helyettes államtitkár távozása ismert:

Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára – október közepén lemondott.

Mészáros Renáta, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára – augusztus 31-én lemondott, mindössze két hónappal kinevezése után.

Szabó Mátyás, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkára – november 7-i hatállyal felmentették.

Verhás Georgina Jennifer, ugyanezen minisztérium helyettes államtitkára – november 7-i hatállyal lemondott.

Réthy Pál és Sepsey Krisztina, a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkárai – november 7-i hatállyal felmentették őket.

Bódy Éva, a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára – november 7-i hatállyal lemondott.

Szőnyegi János, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára – novemberben kérte felmentését, amelyet a tárcavezető elfogadott.

Deák Dániel is reagált a sorozatos távozásokra

A történtekre Deák Dániel politikai elemző is felhívta a figyelmet közösségi oldalán.

Lehet Magyar Péternek a Fidesz helyett inkább a saját kormányával kellene foglalkoznia”

– fogalmazott bejegyzésében. Külön kiemelte, hogy az energetikai államtitkári poszt már több mint egy hónapja betöltetlen. A Tisza-kormány működésével kapcsolatban korábban is felmerültek belső konfliktusokról szóló értesülések, a mostani személyi változások pedig ismét ráirányították a figyelmet a minisztériumok vezetésében tapasztalható fluktuációra.