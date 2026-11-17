Újabb személyi változások történtek a Tisza-kormányban: ezúttal a Honvédelmi Minisztérium egyik helyettes államtitkára mondott le, miközben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tárcájánál is további távozások várhatók a sajtóértesülések szerint. Az elmúlt hónapokban több államtitkár és helyettes államtitkár távozott, közülük többen alig néhány hónapot töltöttek hivatalukban.
Újabb lemondás a Tisza-kormányban, további távozások jöhetnek
Szőnyegi János, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és haderőfejlesztésért felelős helyettes államtitkár távozása után a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztériumból is újabb vezetők távozhatnak.
A lap értesülései szerint Fábián Ágnes gazdaságfejlesztési és Zolnay Judit külgazdasági államtitkár is a lemondását fontolgatja. Amennyiben mindketten távoznak, az öt államtitkári pozícióból három betöltetlen maradhatna, miután Tótth András energetikai államtitkár már októberben lemondott.
A Magyar Nemzet minisztériumi és kormányzati ellentétekkel hozta összefüggésbe a lehetséges távozásokat. A lap szerint Kapitány István és Magyar Péter viszonya is megromolhatott.
Kik távoztak eddig a Tisza-kormányból?
A kormányalakítás óta az alábbi, már a Tisza-kormány idején kinevezett államtitkár és helyettes államtitkár távozása ismert:
- Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára – október közepén lemondott.
- Mészáros Renáta, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára – augusztus 31-én lemondott, mindössze két hónappal kinevezése után.
- Szabó Mátyás, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkára – november 7-i hatállyal felmentették.
- Verhás Georgina Jennifer, ugyanezen minisztérium helyettes államtitkára – november 7-i hatállyal lemondott.
- Réthy Pál és Sepsey Krisztina, a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkárai – november 7-i hatállyal felmentették őket.
- Bódy Éva, a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára – november 7-i hatállyal lemondott.
- Szőnyegi János, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára – novemberben kérte felmentését, amelyet a tárcavezető elfogadott.
Deák Dániel is reagált a sorozatos távozásokra
A történtekre Deák Dániel politikai elemző is felhívta a figyelmet közösségi oldalán.
Lehet Magyar Péternek a Fidesz helyett inkább a saját kormányával kellene foglalkoznia”
– fogalmazott bejegyzésében. Külön kiemelte, hogy az energetikai államtitkári poszt már több mint egy hónapja betöltetlen. A Tisza-kormány működésével kapcsolatban korábban is felmerültek belső konfliktusokról szóló értesülések, a mostani személyi változások pedig ismét ráirányították a figyelmet a minisztériumok vezetésében tapasztalható fluktuációra.