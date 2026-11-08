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Orbán Viktor: A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

németország

Orbán Viktor figyelmeztet: Magyarországra is a német gazdaság sorsa várhat a Tisza-kormány miatt

23 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Orbán Viktor Európa gazdasági helyzetéről, egy neves német közgazdász elemzésére hivatkozva. A volt miniszterelnök szerint a Tisza-kormány gazdaságpolitikája Magyarországot is arra a veszélyes útra terelheti, amely a német ipar meggyengüléséhez vezetett.
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„Itt a kényelmetlen igazság Európa helyzetéről!” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, aki Hans-Werner Sinn neves német közgazdász videóját osztotta meg követőivel. A Fidesz elnöke szerint a német gazdaság hanyatlásából Magyarországnak is tanulnia kellene, a Tisza-kormány jelenlegi politikája ugyanis hasonló következményekkel fenyegethet.

Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány gazdaságpolitikája Magyarországot is a német gazdaságéhoz hasonló válságba sodorhatja (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány gazdaságpolitikája Magyarországot is a német gazdaságéhoz hasonló válságba sodorhatja (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A Tisza-kormány elindíthatja az országot a német gazdaság útján

Egy német professzor elmagyarázza nekünk, hogyan tették tönkre a német gazdaságot, ezzel az európai gazdaságot is elindítva a lejtőn”

 – fogalmazott Orbán Viktor.

A politikus arra figyelmeztetett, hogy a német gazdaságot sújtó problémák Magyarországon is megjelenhetnek.

Ha a Tisza-kormány így folytatja, Magyarországra is hasonló sors vár. Ideje lenne felébredni!” 

– hangsúlyozta.

A videóban beszélő Hans-Werner Sinn, a müncheni ifo Institut gazdaságkutató intézet korábbi elnöke évek óta bírálja Németország és az Európai Unió gazdaságpolitikáját. A közgazdász arra figyelmeztetett, hogy a német ipar leépülése már 2018 óta tart. 

Szerinte a magas energiaárak, az atomerőművek bezárása és a szigorú klímavédelmi előírások együttesen súlyos versenyképességi problémákat idéztek elő.

Sinn arról is beszélt, hogy a német gazdaság mély válságban van, amelyhez a brüsszeli szabályozások, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok és a nemzetközi gazdasági nehézségek is hozzájárulnak. A problémák a gazdasági adatokban is megmutatkoznak. Németország két egymást követő recessziós év után 2025-ben mindössze 0,2 százalékos növekedést ért el.  A magas energiaárak, a bürokratikus terhek és a gyengülő beruházási kedv komoly nyomás alá helyezték a német vállalatokat. Orbán Viktor már korábban is bírálta a Tisza-kormány gazdaságpolitikáját. November elején arra figyelmeztetett, hogy 

a 2027-es költségvetés szerinte fokozatosan megfojthatja a magyar gazdaságot.

A most megosztott videóval ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a német gazdaság problémái figyelmeztetésként szolgálhatnak Magyarország számára is.

 

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