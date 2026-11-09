„Cinkelt jolly joker” – az alkotmányjogász szerint figyelemelterelésre használja a Tisza a vagyonvisszaszerzési hivatalt

A Tisza-kormány büntetőeljárásokkal kapcsolatos gyakorlatát bírálta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában. Szerinte a hatalom a látványos hatósági akciókat saját politikai problémáinak elfedésére használhatja, amire a november 9-én, a tiszás ügynökbotrány közepén végrehajtott, Orbán Áronhoz kapcsolódó intézkedések is példaként szolgálhatnak. Az alkotmányjogász arra figyelmeztetett, hogy a büntetőjogi intézményrendszer politikai céloknak történő alárendelése a jogbiztonságot is gyengítheti.

A Tisza-kormány politikai célú büntetőeljárásokkal a jogbiztonságot is veszélyeztetheti (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a Tisza-kormány politikai leszámolásra használhatja az elszámoltatást

Az alkotmányjogász egyetértett Orbán Viktor korábbi kijelentésével, amely szerint a mostani események nem elszámoltatásról, hanem politikai leszámolásról szólnak. Lomnici különösen beszédesnek tartja, hogy

az Orbán Áronhoz kapcsolódó hatósági akció éppen azon a napon történt, amikor a parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli botrányt tárgyalta volna.

Ahogy az Origó is beszámolt róla, a hétfői ülés a Tisza képviselőinek távolmaradása miatt határozatképtelenné vált.

Az alkotmányjogász szerint az időzítés politikai szempontból nem tekinthető véletlennek. Úgy véli, a hatósági intézkedés lehetőséget adott arra, hogy a kormány számára kellemetlen ügynökbotrány helyett ismét az Orbán család kerüljön a figyelem középpontjába. Hangsúlyozta, hogy a politikai célú igazságszolgáltatás veszélye nem kizárólag a teljesen megalapozatlan büntetőeljárásokban rejlik. Szerinte az is aggályos, ha a hatóságok szelektíven, látványosan és a hatalom számára kedvező időpontokban lépnek fel.

A Tisza politikai eszközévé válhat a vagyonvisszaszerzési hivatal

Ifj. Lomnici Zoltán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) szerepét is élesen bírálta. Az alkotmányjogász szerint

az új szervezet lehetőséget teremthet arra, hogy a Tisza-kormány újra és újra elővegye a korábbi kormányzati szereplők elszámoltatásának ügyét, miközben saját politikai nehézségeiről kellene számot adnia.

Lomnici az NVVH-t „cinkelt jolly jokerként” jellemezte, amelyet a Tisza bármikor előhúzhat, amikor az elszámoltatásról szóló politikai kommunikációval akarja háttérbe szorítani saját problémáit. Az alkotmányjogász szerint új hivatal létrehozása helyett az ügyészség és a bíróságok függetlenségének megerősítésére lenne szükség. Úgy véli, a jogállami működés alapját a bizonyítékokon nyugvó eljárások, a független bírói kontroll, az egyenlő bánásmód és az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartása jelenti.

Lomnici arra figyelmeztetett, hogy a büntetőeljárások politikai célú felhasználása nemcsak az ellenzéket érintheti hátrányosan, hanem hosszabb távon a társadalmi bizalmat és a kormány legitimitását is gyengítheti.

Az alkotmányjogász szerint a látványos hatósági fellépések a politikai hatalom gyengeségéről is árulkodhatnak, és a Tisza-kormány ezzel saját politikai túlélése érdekében a jogállam alapjait veszélyeztetheti.