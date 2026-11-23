– Napirend előtt van lehetőségem most szólni, ezt ma még megtehetem, meg talán holnap is, aztán ez a lehetőség lényegesen korlátozottabb lesz – utalt Bóka János a Tisza azon tervére, miszerint még jobban korlátoznák az ellenzék felszólalási lehetőségeit a parlamentben. A Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlésben tartott napirend előtti felszólalásában azt is kifogásolta, hogy ez a szabályozás a miniszterelnököt nem érintené, miközben Magyar Péter beszédei szokás szerint „tele vannak csúsztatásokkal és hazugságokkal”, amelyekre ezek után majd nem nagyon lesz módja az ellenzéknek reagálni.

Komoly üzenetet küldött a Tisza-frakciónak Bóka János parlamenti felszólalásában Fotó: Hatlaczki Balazs

A frakcióvezető a közösségi oldalán megosztott beszédében elmondta, hogy szerinte úgy kell sorra venni Magyar Péter hazugságait, mint a betegeket a háziorvosi rendelőben: egyesével, időrendi sorrendben, kivéve ha sürgősségi eset érkezik.

Utóbbi esetre példaként említette a védett üzemanyagárakat. A miniszterelnök számára jelezte, hogy a védett ár azt jelenti, ha ez alá megy az ár, akkor lehet olcsóbban adni az üzemanyagot, ez csak azt jelenti, hogy többért nem lehet. Majd arra kérte a kormányfőt, hogy ne hazudjon ismételten a témával kapcsolatban és felszólította, hogyha ő védhetőnek tartja az üzemanyagár politikájukat, akkor azt védje meg, de hazugságok nélkül.

Bóka János a miniszterelnök olyan korábbi mondatait is felidézte, amely szerinte egyértelmű hazugságok voltak. Az idézett mondatok azok voltak, amelyekkel Magyar Péter Seszták Miklósnak akarta tulajdoníani a földből kiásott pénzeket, azonban ma már mindenki számára kiderülhetett, hogy azok valójában Fabó Györgyhöz és köréez tartoznak.

A frakcióvezető felszólította a miniszterelnököt, hogy mondja meg akkor most, hogy a területek, ahol a pénzeket találták, azok kihez tartoznak, mert a két személyé egyszerre nem lehet.

Ha viszont ezek a területek nem Seszták Miklóshoz tartoznak, akkor a miniszterelnök hazudott és lebukott

– hangsúlyozta Bóka János, aki az éppen az ülésterembe megérkező Tarr Zoltánnal közölte, hogy egyet ért vele, ugyanis a miniszter korábban – egy azóta törölt posztjában – jelezte, hogy szerinte ezt a hatóságoknak kell tisztáznia. Bóka János arra is felszólította, hogy legyen bátor, ne törölje, hanem vállalja a véleményét és mondja meg ezt a miniszterelnökének is.

Ezekkel a kérdésekkel a hatóságnak kell foglalkoznia, nem pedig a miniszterelnöknek bejelentenie, hogy ki a bűnös, ki az ártatlan és azt, hogy kit fognak elvinni

– hangsúlyozta a frakcióvezető.