– Napirend előtt van lehetőségem most szólni, ezt ma még megtehetem, meg talán holnap is, aztán ez a lehetőség lényegesen korlátozottabb lesz – utalt Bóka János a Tisza azon tervére, miszerint még jobban korlátoznák az ellenzék felszólalási lehetőségeit a parlamentben. A Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlésben tartott napirend előtti felszólalásában azt is kifogásolta, hogy ez a szabályozás a miniszterelnököt nem érintené, miközben Magyar Péter beszédei szokás szerint „tele vannak csúsztatásokkal és hazugságokkal”, amelyekre ezek után majd nem nagyon lesz módja az ellenzéknek reagálni.
A frakcióvezető a közösségi oldalán megosztott beszédében elmondta, hogy szerinte úgy kell sorra venni Magyar Péter hazugságait, mint a betegeket a háziorvosi rendelőben: egyesével, időrendi sorrendben, kivéve ha sürgősségi eset érkezik.
Utóbbi esetre példaként említette a védett üzemanyagárakat. A miniszterelnök számára jelezte, hogy a védett ár azt jelenti, ha ez alá megy az ár, akkor lehet olcsóbban adni az üzemanyagot, ez csak azt jelenti, hogy többért nem lehet. Majd arra kérte a kormányfőt, hogy ne hazudjon ismételten a témával kapcsolatban és felszólította, hogyha ő védhetőnek tartja az üzemanyagár politikájukat, akkor azt védje meg, de hazugságok nélkül.
Bóka János a miniszterelnök olyan korábbi mondatait is felidézte, amely szerinte egyértelmű hazugságok voltak. Az idézett mondatok azok voltak, amelyekkel Magyar Péter Seszták Miklósnak akarta tulajdoníani a földből kiásott pénzeket, azonban ma már mindenki számára kiderülhetett, hogy azok valójában Fabó Györgyhöz és köréez tartoznak.
A frakcióvezető felszólította a miniszterelnököt, hogy mondja meg akkor most, hogy a területek, ahol a pénzeket találták, azok kihez tartoznak, mert a két személyé egyszerre nem lehet.
Ha viszont ezek a területek nem Seszták Miklóshoz tartoznak, akkor a miniszterelnök hazudott és lebukott
– hangsúlyozta Bóka János, aki az éppen az ülésterembe megérkező Tarr Zoltánnal közölte, hogy egyet ért vele, ugyanis a miniszter korábban – egy azóta törölt posztjában – jelezte, hogy szerinte ezt a hatóságoknak kell tisztáznia. Bóka János arra is felszólította, hogy legyen bátor, ne törölje, hanem vállalja a véleményét és mondja meg ezt a miniszterelnökének is.
Ezekkel a kérdésekkel a hatóságnak kell foglalkoznia, nem pedig a miniszterelnöknek bejelentenie, hogy ki a bűnös, ki az ártatlan és azt, hogy kit fognak elvinni
– hangsúlyozta a frakcióvezető.
A Tisza-frakción múlik, hogy Magyar Péternek vállalnia kell-e a felelősséget
Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péternek vállalnia kell a felelősséget a kijelentéseiért, azonban szerinte ezt nem fogja megtenni. Emlékeztetett kedden fognak szavazni arról, hogy kiadják-e a miniszterelnök mentelmi jogát egy rágalmazási ügy miatt. Azonban ezt nem fogják kiadni a frakcióvezető szerint, ugyanis Magyar Péter nem fogja vállalni a felelősséget a kijelentéseiért.
Az van, ha önök eltolnak valamit, akkor elvisznek valakit, mindig ez van
– üzente a Tisza-kormánynak Bóka János. Jelezte: a KSH adatai szerint a beruházások éves alapon 11 százalékkal, míg negyedéves alapon 3 százalékkal csökkentek. „Ha ez így megy tovább nem lesz annyi ember, amennyit el lehet vinni, csak, hogy leplezzék a kormányzati tehetetlenségeiket és hibáikat” – mutatott rá.