Rövidítené a parlamenti előterjesztői nyitóbeszédek és zárszók, illetve a nem vezérszónoki képviselői hozzászólások felszólalási időtartamát a Tisza – hívta fel a figyelmet lapunkhoz eljuttatott közleményében a frakció, hozzátéve: a tiszteletdíj-csökkentés és a fegyelmi szankciók szabályain is változtatnának.

Rövidítené a parlamenti előterjesztői nyitóbeszédek és zárszók, illetve a nem vezérszónoki képviselői hozzászólások felszólalási időtartamát a Tisza (Fotó: Mediaworks)

„A parlamenti vita a demokrácia alapvető része, de nem mindegy, hogyan használják fel a képviselők a rendelkezésükre álló felszólalási időket”– fogalmaztak. Szerintük az éjszakába nyúló parlamenti viták nem garantálják a minőségi jogalkotást, ezért a felszólalási időtartamok észszerű módosításával a tartalmasabb, felkészültebb és lényegre törőbb parlamenti munkát kívánják ösztönözni.

Lefaragnák az ellenzék felszólalások időkeretét

Arra is kitértek, hogy a kötött tárgyalási rendű vitákban a „választói felhatalmazásra figyelemmel” egyenlőbben osztanák meg a felszólalási időkeret a kormánypárt és az ellenzék között.

A javaslat a következő parlamenti ciklusokban is kötelezően létrehozandó állandó bizottsággá tenné a társadalmi részvétel bizottságát.

A mentelmi bizottságban továbbra is azonos számú kormánypárti és ellenzéki képviselő dolgozna, de valamennyi képviselőcsoport számára legalább egy tagsági helyet biztosítanának.

Indítványuk lehetővé tenné, hogy a vizsgálóbizottságok gyorsan beszerezhessék az idézésekhez szükséges adatokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból. A javaslat tartalmazza, hogy a magyar jelnyelv használatának joga nemcsak az országgyűlési képviselőket, hanem valamennyi, plenáris vagy bizottsági ülésen felszólalásra jogosult személyt megilleti.

A Tisza képviselőcsoportja szerint az indítvány erősíti a bizottsági munkában való részvétel számonkérhetőségét, miközben arányosabbá teszi a tiszteletdíj-csökkentés és a fegyelmi szankciók szabályait az „elmúlt 16 év ellenzéki képviselőket ért túlzó, aránytalan és önkényes bírságai helyett”.

A módosítások elfogadása esetén az új szabályok 2027. február 1-jén lépnek hatályba.