Radnai Márk Facebook-bejegyzésében jelentette be a Működő és Emberséges Magyarország Intézet (MEMI) létrehozásáról szóló törvényjavaslat benyújtását. A Tisza Párt alelnöke szerint az új szervezet állandó kapcsolatot teremtene az állampolgárok, a civil szervezetek és az állami döntéshozatal között. Mint fogalmazott:
A MEMI egy olyan, kormányokon és pártokon átívelően működő, független intézmény lehet, amely állandó kapcsolatot teremt az állampolgárok, a helyi közösségek, a civil szervezetek és az állami döntéshozatal között.”
Radnai szerint a Közhang felületén több mint 2200 észrevétel érkezett, amelyeket figyelembe vettek a javaslat véglegesítésekor. Az intézet első nagy feladata a Magyarország Hangja Program elindítása lenne, működését pedig 2027. január 1-jén kezdené meg.
Arról azonban sem a politikus bejegyzése, sem a törvényjavaslat nem ad konkrét tájékoztatást, hogy mindez mennyibe kerülne az adófizetőknek.
Államtitkári fizetés, három igazgató és ismeretlen költségek
A törvényjavaslat szerint a MEMI önálló költségvetéssel rendelkező központi költségvetési szervként működne, élén egy főigazgatóval és három igazgatóval.
A főigazgató a közigazgatási államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő fizetésre és államtitkári juttatásokra lenne jogosult.
A vezetők mellett további alkalmazottakra is szükség lenne, hiszen az intézet országos konzultációkat, kutatásokat, társadalmi fórumokat és részvételi programokat szervezne.
A tervezet azonban nem határozza meg sem a munkatársak létszámát, sem a bérköltségeket, sem az intézmény éves működési keretét.
A várható kiadások között szerepelhetnek:
- A vezetők és alkalmazottak fizetései, juttatásai.
- A budapesti székhely fenntartása.
- Az országos kutatások, konzultációk és rendezvények költségei.
- Az informatikai infrastruktúra és egy esetleges digitális platform működtetése.
Bár a törvényjavaslatoknak nem kell feltétlenül tételes költségvetést tartalmazniuk, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a az előzetes hatásvizsgálat körében kifejezetten nevesíti a költségvetési hatások, valamint a szükséges személyi és pénzügyi feltételek vizsgálatát. A képviselői indítványokra vonatkozó eltérő szabályok miatt ez önmagában nem bizonyít jogsértést, a pénzügyi adatok hiánya azonban így is indokolt kérdéseket vet fel.
Ráadásul a törvényjavaslat 26. §-a szerint az intézet 2027-es költségvetése még az egyébként előírt parlamenti bizottsági véleményezés alól is kivételt kapna.
Ez nem zárná ki a parlament költségvetési ellenőrzését, de kérdés, miért éppen az indulás évében maradna el ez az eljárás.
De miért kell ehhez egy újabb állami intézmény a Tisza Pártnak?
A pénzügyi kérdéseken túl az intézet létrehozásának indokoltsága is vitatható. A MEMI elsősorban társadalmi véleményeket és javaslatokat gyűjtene, kutatásokat végezne, majd az eredményeket továbbítaná az illetékes állami szerveknek.
Csakhogy Magyarországon már jelenleg is működnek társadalmi egyeztetési mechanizmusok, parlamenti bizottságok és szakpolitikai konzultációs fórumok. Joggal merül fel tehát a kérdés: miért szükséges mindehhez egy teljesen új, külön vezetőséggel és önálló költségvetéssel rendelkező állami szervezet?
Különösen annak fényében, hogy az intézet javaslatai nem lennének kötelező erejűek. A döntéshozók megkaphatnák a jelentéseket és ajánlásokat, de nem lennének kötelesek azokat végrehajtani.
A törvényjavaslatból az sem derül ki, milyen számszerűsíthető eredményekkel mérnék a szervezet hatékonyságát, illetve mi indokolja, hogy feladatait ne a már meglévő intézményrendszer lássa el.
A kérdés tehát nemcsak az, hogy mennyibe kerülne az új intézet, hanem az is, hogy mit kapnának érte az adófizetők. Mert miközben a Tisza részletesen szabályozza az új vezetői pozíciókat, az intézmény szervezetét és költségvetési önállóságát, a fenntartás várható költségeiről és a létrehozás kézzelfogható többlethasznáról továbbra sem ad választ.