Radnai Márk Facebook-bejegyzésében jelentette be a Működő és Emberséges Magyarország Intézet (MEMI) létrehozásáról szóló törvényjavaslat benyújtását. A Tisza Párt alelnöke szerint az új szervezet állandó kapcsolatot teremtene az állampolgárok, a civil szervezetek és az állami döntéshozatal között. Mint fogalmazott:

Radnai Márk bejelentette, hogy a Tisza Párt benyújtotta a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozásáról szóló törvényjavaslatot (Fotó: Facebook)

A MEMI egy olyan, kormányokon és pártokon átívelően működő, független intézmény lehet, amely állandó kapcsolatot teremt az állampolgárok, a helyi közösségek, a civil szervezetek és az állami döntéshozatal között.”

Radnai szerint a Közhang felületén több mint 2200 észrevétel érkezett, amelyeket figyelembe vettek a javaslat véglegesítésekor. Az intézet első nagy feladata a Magyarország Hangja Program elindítása lenne, működését pedig 2027. január 1-jén kezdené meg.