Tiszás ügynökbotrány: A szakértő szerint a politika cirkuszt akart, nem a múlt valódi feltárását

Élesen bírálta az állambiztonsági akták közzétételét Földi László, az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója. A nemzetbiztonsági szakértő szerint a tiszás ügynökbotrány nem a történelmi igazságtételről szól, hanem olyan politikai indulatokat szíthat, amelyek családokat és közösségeket is egymás ellen fordíthatnak. Arra is figyelmeztetett, hogy az egykori titkosszolgálati dokumentumok megfelelő háttérismeretek nélkül könnyen félreértelmezhetők.

Földi László nemzetbiztonsági szakértő szerint a tiszás ügynökbotrány súlyos társadalmi megosztottsághoz vezethet, a nyilvánosságra hozott adatok pedig félrevezethetik az embereket (Forrás: Magyar Nemzet / Éberling András)

Földi László szerint a tiszás ügynökbotrány mögött politikai szándékok állnak

A volt hírszerző a Hír TV Péntek 18 című műsorában beszélt az ügy következményeiről. Szerinte az akták nyilvánosságra hozatalának időzítése és módja is rendkívül beszédes.

A politika nyilvánvalóan cirkuszt akart, és nem az igazság feltárása volt a célja”

– fogalmazott a szakértő.

Úgy véli, az ügynökakták körüli felhajtás elterelheti a figyelmet más fontos kérdésekről, köztük a külföldi befektetőkkel folytatott egyeztetésekről, a magyar vállalkozások helyzetéről és az iskolákat érintő társadalmi vitákról. Földi arra is figyelmeztetett, hogy egy név szerepeltetése az állambiztonsági nyilvántartásokban önmagában nem bizonyítja az ügynöki együttműködést. A beszervezett személyek, a hivatásos tisztek és a megfigyeltek kategóriái ugyanis könnyen összemosódhatnak.

Saját példáját is felidézte: elmondása szerint korábban

névazonosság miatt tévesen kapcsolatba hozták a belső elhárítással, holott a rendszerváltás előtt a hírszerzésnél dolgozott.

A szakértő szerint a nyilvánosságra került, mintegy 60 ezer karton sem ad teljes képet a kommunista diktatúra működéséről. A pártállami rendszer fenntartásában ugyanis számos olyan vezető és intézményi szereplő is részt vett, akik nem szerepeltek az ügynöknyilvántartásokban. Földi nemzetbiztonsági aggályokat is megfogalmazott. Úgy véli, az érzékeny titkosszolgálati információk nyilvánosságra kerülése a nemzetközi hírszerzési együttműködésekbe vetett bizalmat is gyengítheti.

A felelősség kérdésében egyértelműen fogalmazott:

szerinte a levéltár vezetőjének távoznia kell, ha ellenőrizetlen adatok kerültek nyilvánosságra, a politikai felelősség azonban a kormányzatot is terheli.

Ahogy arról az Origó korábban beszámolt, összesen 164 megfigyelt személyt tüntettek fel tévesen hálózati személyként a november 4-én elindított adatbázisban. Az érintettek között volt Lezsák Sándor is, akitől a levéltár és Magyar Péter miniszterelnök is bocsánatot kért. A botrány nyomán Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár főigazgatója felajánlotta lemondását, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság pedig vizsgálatot indít az ügyben.