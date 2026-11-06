Ruff Bálint egyetlen kérdésre sem volt hajlandó válaszolni a tiszás ügynökbotrányról

Újabb fejlemény történt a tiszás ügynökbotrányban: a Hír TV stábja Ruff Bálintot, a Miniszterelnökséget vezető minisztert próbálta megszólaltatni a nyitottaktak.hu adatbázisában történt súlyos tévedésekről. Az újságírók azt szerették volna megtudni, kit terhel a felelősség azért, hogy a kommunista állambiztonság egykori megfigyeltjei is a hálózati személyek között jelentek meg. A miniszter azonban nem válaszolt a feltett kérdésekre.

Ruff Bálintot a tiszás ügynökbotrány felelőseiről kérdezte a Hír TV, a miniszter azonban nem nyilatkozott – Fotó: Hatlaczki Balázs

A tiszás ügynökbotrány érintettjeiről kérdezték Ruff Bálintot

A Hír TV munkatársa először arra kérdezett rá, hogyan fordulhatott elő, hogy mintegy 160 ember adatai tévesen kerültek fel a nyilvánosan kereshető adatbázisba. A riporter ezt követően a felelősség kérdését is felvetette, ám Ruff Bálint erre sem reagált.

Kinek a felelőssége ez, hogy rossz adatok kerültek ki a nyitottaktak.hu oldalra?”

– hangzott el a kérdés.

Az újságíró azt is szerette volna megtudni, mit üzen a kancelláriaminiszter az érintetteknek, akiknek a neve tévesen jelent meg a nyilvánosságra hozott iratok között. Ruff Bálint azonban erre sem adott választ. Mint ismert, a november 4-én elindított adatbázisban Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója is tévesen szerepelt a hálózati személyek között, holott a kommunista állambiztonság megfigyeltje volt.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára később informatikai hibával magyarázta a történteket. A levéltár tájékoztatása szerint Lezsák Sándor mellett további 163 megfigyelt neve kerülhetett tévesen nyilvánosságra. A hibás adatokat eltávolították, a levéltár és Magyar Péter miniszterelnök pedig bocsánatot kért Lezsák Sándortól.

A történtek miatt a Fidesz és a KDNP korábban a politikai felelősök távozását, köztük Ruff Bálint lemondását is követelte. A Hír TV most a minisztertől próbált választ kapni a felmerült kérdésekre, sikertelenül.