Porhintés, káosz és megalázott áldozatok – ez a tiszás ügynökbotrány eddigi mérlege

A nyitottaktak.hu weboldal november 4-i elindításával mintegy 60 ezer ember adatait tették elérhetővé. A Tisza-kormány diadalként tálalta a lépést, ám hamar kiderült, valódi ellenőrzés és szakmai szűrés nélkül öntötték rá a nyilvánosságra a mágnesszalagok és nyilvántartások tartalmát. A kommentelők és a szakértők egyaránt felháborodásuknak adtak hangot: többen rámutattak, hogy az akták egy része eddig is kutatható volt, az adathalmaz ilyen formában való elhamarkodott közzététele pedig nem a történelmi igazságot szolgálja, hanem régi sebeket tép fel és súlyos traumákat okoz a magyar családoknak. A tiszás ügynökbotrány akkor robbant ki igazán, amikor kiderült: a rendszer a pártállami diktatúra ügynökei és besúgói közé sorolta Lezsák Sándort, az MDF egyik alapítóját, az Országgyűlés volt alelnökét is.

Történelmi igazságtétel helyett tiszás ügynökbotrány lett az akták nyilvánossá tétele (Fotó: Mediaworks)

A Lezsák-ügy vált a tiszás ügynökbotrány szimbólumává

A valóságban Lezsák Sándor nemhogy nem volt besúgó vagy hálózati személy, hanem a kommunista állambiztonság által szigorúan megfigyelt áldozat volt. Nevét az informatikai rendszer hibájára hivatkozva keverték a tettesek közé. Mint később kiderült, Lezsák mellett legalább még 163 esetben történt hasonló tévedés, és olyan neves közszereplőket vagy '56-os hősöket is hálózati személynek bélyegeztek meg, akik valójában az állambiztonság célpontjai voltak.

Az óriási felháborodás hatására Magyar Péter a közösségi oldalán kényszerült bocsánatkérésre Lezsák Sándortól, magyarázkodásában az adatbázist kezelő levéltárra tolva a felelősséget. Végül az adatbázis üzemeltetői visszavonták a tévesen közzétett neveket. A szakmai és politikai nyomás alatt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója, Cseh Gergő Bendegúz is bocsánatot kért Lezsáktól, majd bejelentette: vállalja a felelősséget, és felajánlotta lemondását.

A levéltár főigazgatója felajánlotta lemondását Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Azonnali lemondásokat követel az ellenzék

A Fidesz és a KDNP képviselői keményen bírálták a történteket. Sajtótájékoztatójukon rámutattak: a Tisza-kormány újkommunista tempójára vall, hogy az áldozatokat és a tetteseket egy lapon emlegetik és összekeverik.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: Magyar Péter nem tolhatja el magától a politikai felelősséget. Követelte a honlap haladéktalan leállítását, a politikai felelősök – köztük Tarr Zoltán és Ruff Bálint – távozását a közéletből, jelezve: ellenkező esetben parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik.

Rétvári Bence, a KDNP képviselőcsoportjának vezetője kiemelte: Magyar Péterék végleg elvették a méltó történelmi igazságtétel lehetőségét azzal, hogy megalázták a diktatúra áldozatait.

Lezsák Anna országgyűlési képviselő a család képviseletében közölte: a levéltár bocsánatkérését elfogadják, de a politikai és jogi felelősségre vonás nem maradhat el.

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a Tisza-kormány elveszítette hitelességét, miután a kommunista diktatúra áldozatait is összemosták az egykori besúgókkal. Sajtótájékoztatóján politikai felelősségvállalást követelt, és kijelentette, legalább Tarr Zoltánnak távoznia kellene.

Áldozati szerepbe helyezkedett Magyar Péter

A tiszás ügynökbotrány kirobbanásának második napján már önmagát tartja áldozatnak a miniszterelnök. Magyar Péter szerint farizeusság, hogy az ellenzék az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának közvetlen felelőse, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter lemondását követeli a döbbenetes blamázs után. A kormányfő úgy véli: álszent a Fidesz, hiszen szerinte korábban őt is igaztalan vádakkal támadták.