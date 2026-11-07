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tiszás ügynökbotrány

Porhintés, káosz és megalázott áldozatok – ez a tiszás ügynökbotrány eddigi mérlege

22 órája
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A Fidesz szerint Magyar Péterék a társadalom békéjének megteremtése és az elhúzódó gazdasági nehézségek érdemi kezelése helyett az állambiztonsági akták megnyitásával próbálták meg elterelni a figyelmet kormányzásképtelenségükről. Ami történelmi igazságtételnek indult, az mindössze néhány nap alatt tiszás ügynökbotránnyá vált.
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tiszás ügynökbotránylezsák sándorügynökakta

A nyitottaktak.hu weboldal november 4-i elindításával mintegy 60 ezer ember adatait tették elérhetővé. A Tisza-kormány diadalként tálalta a lépést, ám hamar kiderült, valódi ellenőrzés és szakmai szűrés nélkül öntötték rá a nyilvánosságra a mágnesszalagok és nyilvántartások tartalmát. A kommentelők és a szakértők egyaránt felháborodásuknak adtak hangot: többen rámutattak, hogy az akták egy része eddig is kutatható volt, az adathalmaz ilyen formában való elhamarkodott közzététele pedig nem a történelmi igazságot szolgálja, hanem régi sebeket tép fel és súlyos traumákat okoz a magyar családoknak. A tiszás ügynökbotrány akkor robbant ki igazán, amikor kiderült: a rendszer a pártállami diktatúra ügynökei és besúgói közé sorolta Lezsák Sándort, az MDF egyik alapítóját, az Országgyűlés volt alelnökét is.  

Történelmi igazságtétel helyett tiszás ügynökbotrány lett az akták nyilvánossá
Történelmi igazságtétel helyett tiszás ügynökbotrány lett az akták nyilvánossá tétele (Fotó: Mediaworks)

A Lezsák-ügy vált a tiszás ügynökbotrány szimbólumává

A valóságban Lezsák Sándor nemhogy nem volt besúgó vagy hálózati személy, hanem a kommunista állambiztonság által szigorúan megfigyelt áldozat volt. Nevét az informatikai rendszer hibájára hivatkozva keverték a tettesek közé. Mint később kiderült, Lezsák mellett legalább még 163 esetben történt hasonló tévedés, és olyan neves közszereplőket vagy '56-os hősöket is hálózati személynek bélyegeztek meg, akik valójában az állambiztonság célpontjai voltak.

Az óriási felháborodás hatására Magyar Péter a közösségi oldalán kényszerült bocsánatkérésre Lezsák Sándortól, magyarázkodásában az adatbázist kezelő levéltárra tolva a felelősséget. Végül az adatbázis üzemeltetői visszavonták a tévesen közzétett neveket. A szakmai és politikai nyomás alatt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója, Cseh Gergő Bendegúz is bocsánatot kért Lezsáktól, majd bejelentette: vállalja a felelősséget, és felajánlotta lemondását.

A levéltár főigazgatója felajánlotta lemondását Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Azonnali lemondásokat követel az ellenzék   

A Fidesz és a KDNP képviselői keményen bírálták a történteket. Sajtótájékoztatójukon rámutattak: a Tisza-kormány újkommunista tempójára vall, hogy az áldozatokat és a tetteseket egy lapon emlegetik és összekeverik.   

  • Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: Magyar Péter nem tolhatja el magától a politikai felelősséget. Követelte a honlap haladéktalan leállítását, a politikai felelősök – köztük Tarr Zoltán és Ruff Bálint – távozását a közéletből, jelezve: ellenkező esetben parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik.
  • Rétvári Bence, a KDNP képviselőcsoportjának vezetője kiemelte: Magyar Péterék végleg elvették a méltó történelmi igazságtétel lehetőségét azzal, hogy megalázták a diktatúra áldozatait.   
  • Lezsák Anna országgyűlési képviselő a család képviseletében közölte: a levéltár bocsánatkérését elfogadják, de a politikai és jogi felelősségre vonás nem maradhat el.   
  • Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a Tisza-kormány elveszítette hitelességét, miután a kommunista diktatúra áldozatait is összemosták az egykori besúgókkal. Sajtótájékoztatóján politikai felelősségvállalást követelt, és kijelentette, legalább Tarr Zoltánnak távoznia kellene.

Áldozati szerepbe helyezkedett Magyar Péter

A tiszás ügynökbotrány kirobbanásának második napján már önmagát tartja áldozatnak a miniszterelnök. Magyar Péter szerint farizeusság, hogy az ellenzék az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának közvetlen felelőse, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter lemondását követeli a döbbenetes blamázs után. A kormányfő úgy véli: álszent a Fidesz, hiszen szerinte korábban őt is igaztalan vádakkal támadták. 

A Nemzetbiztonsági Bizottság is vizsgálja a tiszás ügynökbotrányt 

Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke Facebook-oldalán jelentette be, hogy november 9-én, hétfőn reggel 8 órára összehívta a grémium nyílt ülését. Közlése szerint a tanácskozás egyetlen napirendi pontja a november 4-én nyilvánosságra hozott ügynökakták körül felmerült problémák tisztázása lesz, és az ülésen az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára vezetőinek is meg kell jelenniük. Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-párt nem vesz részt a bizottsági munkában, ahogy ő fogalmazott, a „nemzetbiztonsági bohóckodáson”.

 

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