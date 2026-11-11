Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala a Tisza Párt egyik legnagyobb választási ígérete volt, a megvalósítás azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy erősen félrement.

A tiszás ügynökbotrány kapcsán a miniszterelnök közben az Országgyűlésre hárítja a politikai felelősséget, annak ellenére, hogy a Tisza Párt kétharmados többséggel rendelkezik (Fotó: Mediaworks)

Emlékezetes, a november 4-én elindított állambiztonsági adatbázisban több olyan személy neve is megjelent a hálózati személyek között, akiket valójában a kommunista diktatúra figyelt meg. Mint korábban megírtuk, Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója is az érintettek között volt. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) később elismerte a hibát, amely összesen 164 embert érintett. Magyar Péter miniszterelnök és a levéltár egyaránt bocsánatot kért a történtek miatt.

A botrány nyomán Cseh Gergő Bendegúz főigazgató már a lemondását is felajánlotta. A levéltár vezetője közölte, hogy az informatikai hibát elhárították, ugyanakkor álláspontja szerint az intézmény első számú vezetőjének vállalnia kell a felelősséget a történtekért. Hétfőre Apáti Bence Mi Hazánk-os képviselő – a szervezet elnökeként – a Nemzetbiztonsági Bizottságot is összehívta, amely azonban határozatképtelen volt a tiszás képviselők távolmaradása miatt. Az ÁBTL-re ráadásul akkora nyomás helyezkedik most, hogy az intézet csaknem az összeomlás szélére került: 28 éves fennállása alatt összesen mintegy 70 ezer ügyfélkérelmet regisztrált, ehhez képest az utóbbi napokban több mint 10 ezer (csak november 4-én közel 6 ezer) új igénylés futott be.

„Már a maradék Fidesz adja a Telex cikkek címeit?”

Hogy mennyire félrement a történet, jól szemlélteti, hogy még a – kormányellenesnek aligha mondható – Telex is is felhívta rá a figyelmet, egy tematikus videóban, amelynek a „36 évig ültek az ügynökaktákon, végül a Tisza-kormány elkapkodta”címmel. A filmet természetesen megosztották Facebookon is, ahol Magyar Péter hamar meg is jelent a kommentmezőben. Azt írta: „Már a maradék Fidesz adja a Telex cikkek címeit? Esetleg várni kellett volna még 36 évig? Az esetleg nem tűnt fel, hogy a 3 ellenzéki frakció képviselői is megszavazták a határidőt? Ők is elkapkodták?”