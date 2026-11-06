Tiszás ügynökbotrány: Magyar Péter szerint bohóckodás a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése

Amint arról beszámoltunk, Apáti István, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy november 9-én, hétfőn reggel 8 órára összehívta a testület nyílt ülését. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője közölte: a tanácskozás egyetlen napirendi pontja a november 4-én nyilvánosságra hozott ügynökakták körül felmerült visszásságok tisztázása lesz. Nem sokkal később Magyar Péter a tőle megszokott pikírt hangvételű Facebook-bejegyzésben tudatta a közvéleménnyel, hogy pártja nem vesz részt a tiszás ügynökbotrány miatt összehívott Nemzetbiztonsági Bizottsági ülésen.

Magyar Péter szerint bohóckodás a tiszás ügynökbotrány Nemzetbiztonsági Bizottsági tárgyalása (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A miniszterelnök posztjában így fogalmazott:

A TISZA nem vesz részt a Fidesz alvállalkozói által hétfőre összehívott nemzetbiztonsági bohóckodáson. Rövidesen lesznek valódi nemzetbiztonsági témák, addig pedig eldöntheti a Mi Hazánk, hogy Orbán vagy Kádár volt a nagyobb államférfi…”

A bejegyzés alatti kommentszekcióban feltűnt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint főnöke írása „telitalálat”.

Ki vállalja a tiszás ügynökbotrány miatti felelősséget?

Egészen másként látta ezt Deák Dániel. A politikai elemző ezt fűzte a poszthoz:

„Miniszterelnök úr! Bohóckodásnak nevezi azt, hogy az Önök által nyilvánosságra hozott adatbázisban 164 ártatlan ember is tévesen szerepelt az ügynökök között? Ezt üzeni azoknak, akiknek a becsületét meghurcolták? Ezt üzeni a kommunista diktatúra egykori áldozatainak és családtagjaiknak? Ön hónapok óta történelmi igazságtételt ígért, ehhez képest ártatlan embereket hoztak megalázó helyzetbe. Most pedig ahelyett, hogy tisztázná a politikai felelősséget, megint másokról beszél. Miniszterelnök úr, a figyelemelterelés helyett ideje lenne válaszolni: ki döntött az adatbázis ilyen formában történő közzétételéről, és ki vállalja ezért a felelősséget?”