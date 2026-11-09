„A Tisza nem mert eljönni” – Bóka János üzent a Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről távolmaradóknak

— A Tisza nem mert eljönni a Nemzetbiztonsági Bizottság mai ülésére – közölte Facebook-oldalán Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: a távolmaradással nem bújhatnak ki a tiszás ügynökbotrány politikai felelősségének tisztázása alól. A hétfő reggel 8 órára összehívott bizottsági ülést Apáti István, a grémium elnöke pár perccel a kezdés után – határozatképesség hiányában – berekesztette. Apáti a megjelenteknek egy nyilvános, kötetlen beszélgetés lehetőségét ajánlotta fel.

A Nemzetbiztonsági Bizottság mindössze három tagja volt jelen a tiszás ügynökbotrány tárgyalásán (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Nemzetbiztonsági Bizottság elé került a tiszás ügynökbotrány

Amint arról beszámoltunk, a nyitottaktak.hu weboldal november 4-i elindításával mintegy 60 ezer ember adatait tették elérhetővé, azonban a mágnesszalagok és ügynökakták tartalmát valódi ellenőrzés és szakmai szűrés nélkül zúdították a nyilvánosságra. A botrány akkor robbant ki igazán, amikor kiderült: a rendszer a pártállami diktatúra ügynökei és besúgói közé sorolta Lezsák Sándort, az MDF egyik alapítóját, az Országgyűlés volt alelnökét is.

A valóságban azonban Lezsák Sándor nem besúgó, hanem a kommunista állambiztonság által megfigyelt áldozat volt, akinek a nevét az informatikai rendszer hibájára hivatkozva keverték a tettesek közé. Mint később kiderült, Lezsák mellett legalább még 163 esetben történt hasonló tévedés, és olyan neves közszereplőket vagy '56-os hősöket is hálózati személynek bélyegeztek meg, akik valójában az állambiztonság célpontjai voltak.

Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke hétfőn reggel 8 órára összehívta a grémium nyílt ülését. A tanácskozás egyetlen napirendi pontja a november 4-én nyilvánosságra hozott ügynökakták körül felmerült problémák tisztázása, és az ülésen az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára vezetőinek is meg kellett jelenniük. Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt nem vesz részt a bizottsági munkában, ahogy ő fogalmazott, a „nemzetbiztonsági bohóckodáson”.