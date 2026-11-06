Tiszás ügynökbotrány: Apáti István összehívta a Nemzetbiztonsági Bizottságot

Újabb fordulatot vett a tiszás ügynökbotrány: Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke Facebook-oldalán jelentette be, hogy november 9-én, hétfőn reggel 8 órára összehívta a testület nyílt ülését. A politikus közlése szerint a tanácskozás egyetlen napirendi pontja a november 4-én nyilvánosságra hozott ügynökakták körül felmerült problémák tisztázása lesz.

A tiszás ügynökbotrány miatt Apáti István november 9-re összehívta a Nemzetbiztonsági Bizottság nyílt ülését Fotó: Hatlaczki Balázs

A tiszás ügynökbotrány miatt a levéltár vezetőit is meghallgatnák

Apáti István bejegyzésében ismertette a bizottsági ülés pontos napirendjét. A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az ülésen az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) vezetőinek is meg kell jelenniük.

A döntés előzménye, hogy a november 4-én elindított állambiztonsági adatbázisban több olyan személy neve is megjelent a hálózati személyek között, akiket valójában a kommunista diktatúra figyelt meg. Mint korábban megírtuk, Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója is az érintettek között volt. Az ÁBTL később elismerte a hibát, amely összesen 164 embert érintett. Magyar Péter miniszterelnök és a levéltár egyaránt bocsánatot kért a történtek miatt.

A botrány nyomán Cseh Gergő Bendegúz főigazgató már a lemondását is felajánlotta. A levéltár vezetője közölte, hogy az informatikai hibát elhárították, ugyanakkor álláspontja szerint az intézmény első számú vezetőjének vállalnia kell a felelősséget a történtekért. A hétfőre összehívott nyílt ülésen így már az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt is napirendre kerülhetnek az adatbázis hitelességével és a téves közzétételekkel kapcsolatos kérdések.