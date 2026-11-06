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tiszás ügynökbotrány

Tiszás ügynökbotrány: Apáti István összehívta a Nemzetbiztonsági Bizottságot

2026. november 06. 13:44
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Nyílt ülésre hívta össze az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát Apáti István, aki a levéltár vezetőitől is magyarázatot vár az állambiztonsági adatok közzététele körül kialakult botrányra. A tiszás ügynökbotrány miatt november 9-én, hétfőn reggel parlamenti bizottsági ülésen vizsgálják meg a felmerült aggályokat és ellentmondásokat.
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tiszás ügynökbotránynemzetbiztonsági bizottságapáti benceülés

Újabb fordulatot vett a tiszás ügynökbotrány: Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke Facebook-oldalán jelentette be, hogy november 9-én, hétfőn reggel 8 órára összehívta a testület nyílt ülését. A politikus közlése szerint a tanácskozás egyetlen napirendi pontja a november 4-én nyilvánosságra hozott ügynökakták körül felmerült problémák tisztázása lesz.

A tiszás ügynökbotrány miatt Apáti István november 9-re összehívta a Nemzetbiztonsági Bizottság nyílt ülését
A tiszás ügynökbotrány miatt Apáti István november 9-re összehívta a Nemzetbiztonsági Bizottság nyílt ülését Fotó: Hatlaczki Balázs

A tiszás ügynökbotrány miatt a levéltár vezetőit is meghallgatnák

Apáti István bejegyzésében ismertette a bizottsági ülés pontos napirendjét. A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az ülésen az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) vezetőinek is meg kell jelenniük.

A döntés előzménye, hogy a november 4-én elindított állambiztonsági adatbázisban több olyan személy neve is megjelent a hálózati személyek között, akiket valójában a kommunista diktatúra figyelt meg. Mint korábban megírtuk, Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója is az érintettek között volt. Az ÁBTL később elismerte a hibát, amely összesen 164 embert érintett. Magyar Péter miniszterelnök és a levéltár egyaránt bocsánatot kért a történtek miatt.

A botrány nyomán Cseh Gergő Bendegúz főigazgató már a lemondását is felajánlotta. A levéltár vezetője közölte, hogy az informatikai hibát elhárították, ugyanakkor álláspontja szerint az intézmény első számú vezetőjének vállalnia kell a felelősséget a történtekért. A hétfőre összehívott nyílt ülésen így már az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt is napirendre kerülhetnek az adatbázis hitelességével és a téves közzétételekkel kapcsolatos kérdések.

 

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