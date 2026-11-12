Ruff Bálinték már előre látták, hogy botrány lesz az ügynökakták közzétételéből, mégsem hallgattak a szakértőkre

– A levéltár vezetése informális egyeztetésen próbálta elmagyarázni Ruff Bálintnak és a vele együtt dolgozó kormányzati szereplőknek, miért tartja szakmaiatlannak a közzététel tervezett módját. Csak őket ez nem érdekelte – mondta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) dolgozó forrásaira hivatkozva Borvendég Zsuzsanna.

Borvendég Zsuzsanna kitálalt a tiszás ügynökbotrányról, szerinte Ruff Bálinték nem vették figyelembe a levéltár szakmai figyelmeztetését (Fotó: Mediaworks)

A Mi Hazánk európai parlamenti képviselője a Magyar Jelennek adott interjújában hangsúlyozta: helyesebb lett volna, ha a levéltár a nyilvánosságra hozza szakmai ellenérveiket, a vezetők ugyanis tisztában voltak azzal, hogy a közzétételből komoly botrány lehet, mégis „gyakorlatilag hajbókolva” teljesítették a kiadott parancsot.

A tiszás ügynökbotrány miatt a levéltáron is nagy a nyomás

Emlékezetes, a november 4-én elindított állambiztonsági adatbázisban több olyan személy neve is megjelent a hálózati személyek között, akiket valójában a kommunista diktatúra figyelt meg. Mint korábban megírtuk, Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója is az érintettek között volt. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) később elismerte a hibát, amely összesen 164 embert érintett. Magyar Péter miniszterelnök és a levéltár egyaránt bocsánatot kért a történtek miatt.

A botrány nyomán Cseh Gergő Bendegúz főigazgató már a lemondását is felajánlotta. A levéltár vezetője közölte, hogy az informatikai hibát elhárították, ugyanakkor álláspontja szerint az intézmény első számú vezetőjének vállalnia kell a felelősséget a történtekért. Hétfőre Apáti Bence Mi Hazánk-os képviselő – a szervezet elnökeként – a Nemzetbiztonsági Bizottságot is összehívta, amely azonban határozatképtelen volt a tiszás képviselők távolmaradása miatt. Az ÁBTL-re ráadásul akkora nyomás helyezkedik most, hogy az intézet csaknem az összeomlás szélére került: 28 éves fennállása alatt összesen mintegy 70 ezer ügyfélkérelmet regisztrált, ehhez képest az utóbbi napokban több mint 10 ezer (csak november 4-én közel 6 ezer) új igénylés futott be.