Szűcs Gábor: A magyarázkodás nem elég, le kell mondania Tarr Zoltánnak a tiszás ügynökbotrány miatt

A tiszás ügynökbotrány azt követően robbant ki, hogy a november 4-én nyilvánosságra hozott állambiztonsági adatbázisban a kommunista diktatúra egykori megfigyeltjei is a hálózati személyek között jelentek meg. Az érintettek között volt Lezsák Sándor is, akitől a levéltár és Magyar Péter miniszterelnök később bocsánatot kért. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára informatikai hibával magyarázta a történteket, és összesen 164 téves besorolást azonosított.

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője a tiszás ügynökbotrány kapcsán tart sajtótájékoztatót a Miniszterelnökség előtt (Fotó: Gábor Zoltán / Origo)

A tiszás ügynökbotrány kapcsán válaszokat vár Szűcs Gábor

Szűcs Gábor botrányosnak nevezte, hogy az állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatalakor összemosták a kommunista diktatúra áldozatait az egykori besúgókkal. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a rendszer által megfigyelt és megzsarolt emberek nevei is tévesen kerültek a hálózati személyek közé. Példaként Lezsák Sándort, a rendszerváltás egyik ikonikus alakját említette, majd feltette a kérdést:

vajon hány család életét tehették tönkre a történtekkel?

A politikus hangsúlyozta, hogy egyelőre több a kérdés, mint a válasz. Szerinte tisztázni kell, ki fejlesztette az adatbázis honlapját, kinek a megbízásából végezte a munkát, és miért éppen november 4-én hozták nyilvánosságra a dokumentumokat, amikor azok ellenőrzése még nem volt megfelelő. Arra is választ vár, milyen szempontok alapján döntöttek arról, hogy mely iratok kerüljenek nyilvánosságra, és melyek maradjanak továbbra is elérhetetlenek.

Szűcs Gábor szerint azonban a legfontosabb kérdés az, hogy kit terhel a felelősség a történtekért. Felszólította Ruff Bálintot és Tarr Zoltánt, hogy álljanak a nyilvánosság elé, és adjanak választ az ügynökakták közzététele körül felmerült kérdésekre.

Az újságírói kérdésekre válaszolva Szűcs Gábor arról beszélt, hogy Ruff Bálint továbbra sem válaszol a sajtó megkereséseire, miközben szerinte az ügyben azonnal meg kellene nevezni a felelősöket. A képviselő úgy véli, hogy a Tisza-kormány a történtek miatt elveszítette hitelességét, és egy egyszerű bocsánatkérés már nem elegendő.

Szűcs Gábor szerint a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával a 26 adó emeléséről, a költségvetés körüli problémákról és a kormányzás nehézségeiről próbálta elterelni a figyelmet. Úgy látja, ez részben sikerült is, azonban mindezt ártatlan emberek megalázása árán érték el, amit mélyen elítél.

A politikus Magyar Péter reakcióját is bírálta, szerinte ugyanis a miniszterelnök a történtek után saját magát próbálta a legnagyobb áldozatként bemutatni.

Ő próbál áldozati pózban tetszelegni”

– fogalmazott Szűcs Gábor, aki szerint a magyarázkodás helyett valódi politikai felelősségvállalásra lenne szükség. Hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint legalább Tarr Zoltánnak le kellene mondania. A képviselő a történtek kapcsán újkommunistának nevezte a Tisza-kormányt.