Tiszás ügynökbotrány: sérelemdíjat is kérhetnek az érintettek, bíróság elé kerülhet az ügy

Szakértő mutatott rá, milyen következményei lehetnek a tiszás ügynökbotránynak. Hatalmas felháborodást váltott ki, hogy a november 4-én elindított nyitottaktak.hu adatbázisában 164 embert tévesen szerepeltettek állambiztonsági hálózati személyként. Az érintettek valójában nem a kommunista diktatúra besúgói, hanem megfigyelt személyek voltak. A tévedés nemcsak adatvédelmi kérdéseket vet fel, hanem súlyos személyiségi jogokat érintő jogsértést is jelenthet, amely miatt az érintettek jogi elégtételt követelhetnek.

A tiszás ügynökbotrányban tévesen besorolt személyek és az elhunytak hozzátartozói is bírósághoz fordulhatnak (Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya)

A tiszás ügynökbotrány miatt az elhunytak családtagjai is perelhetnek

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek adott elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a tévesen ügynöknek minősített személyek jó hírneve súlyosan sérülhetett. A szakértő szerint különösen aggályos, hogy a kommunista állambiztonság áldozatait az együttműködők közé sorolták, ezzel hamis képet alakítva ki a múltjukról.