Tiszás ügynökbotrány: sérelemdíjat is kérhetnek az érintettek, bíróság elé kerülhet az ügy

Szakértő mutatott rá, milyen következményei lehetnek a tiszás ügynökbotránynak. Hatalmas felháborodást váltott ki, hogy a november 4-én elindított nyitottaktak.hu adatbázisában 164 embert tévesen szerepeltettek állambiztonsági hálózati személyként. Az érintettek valójában nem a kommunista diktatúra besúgói, hanem megfigyelt személyek voltak. A tévedés nemcsak adatvédelmi kérdéseket vet fel, hanem súlyos személyiségi jogokat érintő jogsértést is jelenthet, amely miatt az érintettek jogi elégtételt követelhetnek.
A tiszás ügynökbotrány miatt az elhunytak családtagjai is perelhetnek
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek adott elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a tévesen ügynöknek minősített személyek jó hírneve súlyosan sérülhetett. A szakértő szerint különösen aggályos, hogy a kommunista állambiztonság áldozatait az együttműködők közé sorolták, ezzel hamis képet alakítva ki a múltjukról.
Az alkotmányjogász szerint
az érintettek polgári pert indíthatnak, kérhetik a jogsértés megállapítását, a további jogsértéstől való eltiltást, nyilvános elégtételt és sérelemdíjat is. Utóbbi esetében a személyiségi jog megsértésén túl további hátrányt nem szükséges bizonyítani, a pénzbeli elégtétel megítéléséről azonban a bíróság dönt.
A sérelemdíj összegénél a nyilvánosság mértékét, a jogsértés súlyát és az érintetteket ért következményeket is mérlegelhetik. A hibás adatok eltávolítása és a bocsánatkérés ugyan enyhítő körülmény lehet, de önmagában nem szünteti meg a korábban bekövetkezett jogsértést. Ráadásul az elhunytak hozzátartozói is felléphetnek, amennyiben a téves ügynökbesorolás sértette családtagjuk emlékét. Kegyeleti jogi pert indíthatnak, és megfelelő jogalap esetén sérelemdíjat is követelhetnek.
Ifj. Lomnici Zoltán szerint büntetőjogi felelősség is felmerülhet, például rágalmazás vagy kegyeletsértés miatt, ám ezeknél a szándékosság bizonyítása komoly akadályt jelenthet. Az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhatnak.
Az Origó korábban már beszámolt arról, hogy Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke szerint Lezsák Sándornak is járhat sérelemdíj vagy kártérítés, amiért tévesen került fel az ügynöklistára. A botrány politikai következményeket is kiváltott. A Fidesz–KDNP Tarr Zoltán miniszter távozását és a felelősök megnevezését követelte, Lezsák Sándor pedig bírósági eljárást helyezett kilátásba. A levéltár elismerte a tévedést, és bocsánatot kért a korábbi országgyűlési képviselőtől, ahogy Magyar Péter miniszterelnök is.
Mindeközben Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár főigazgatója is megszólalt. Közölte, hogy elhárították az informatikai hibát, és a történtekért első számú vezetőként neki kell vállalnia a felelősséget. Ezért felajánlja lemondását a fenntartónak.
A személyi következmények mellett azonban az érintettek jogi igényei továbbra is fennmaradhatnak. Ifj. Lomnici szerint
a tévesen meghurcoltak számára a polgári per jelentheti a leginkább célravezető megoldást.