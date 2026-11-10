Kiállt a szakszervezet a levéltárosokért: politikai nyomásra kapkodhattak az ügynökaktákkal

A KKDSZ – mint a magyar levéltári dolgozók többségének elsődleges érdekképviselete – elismerve magas színvonalú szakmai munkájukat, kiáll az ÁBTL-ben dolgozó szakemberek mellett, függetlenül attól, hogy az intézményben jelenleg nincs alapszervezetük. Az érdekképviselet információi szerint kifejezetten politikai kérésre, a Tisza Párt vállalásának teljesítése érdekében került sor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött adatbázisok és ügynökakták rendkívül gyors nyilvánossá tételére – olvasható a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének keddi, tiszás ügynökbotrány kapcsán kiadott sajtóközleményében.

Érdekes információkat osztott meg a tiszás ügynökbotrány kapcsán Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója

(Fotó: Hatlaczki Balázs)

A szakszervezet közleményében kiemelte: a múlt hiteles feltárását, a dokumentumok kutathatóságát és az azokhoz való minél szélesebb körű hozzáférés biztosítását alapvető fontosságúnak tartják. A mindenkori kormánytól pedig az várják el, hogy biztosítsa a megfelelő tárgyi és anyagi feltételeket a közös múlt anyagainak megőrzéséhez, de a politika egyszer és mindenkorra vonuljon ki a tudományos életből a közgyűjteményi és közművelődési területen, és bízza a szakmai anyagokat a szakmai szereplőkre.

Ez az eset is jól példázza, hogy ha a mindenkori politikai hatalom igyekszik a kulturális intézményrendszert közvetlenül befolyásolni – akár csak sürgetni egy dokumentum, lista, adatbázis mielőbbi közreadását – akkor előfordulhat, hogy visszafordíthatatlan károkat okoz"

– figyelmeztetett a KKDSZ.

Tiszás ügynökbotrány: ártatlanok is a listára kerültek

Amint az ismert, november 4-én a nyitottaktak.hu weboldalon mintegy 60 ezer, az államszocializmus ideje alatt ügynökként nyilvántartott személy adatai váltak elérhetővé. A nevek közé ugyanakkor 164 olyan ember adatai is bekerültek – köztük Lezsák Sándoré, az Országgyűlés volt alelnökéé, az MDF egyik alapítójáé – akik nem ügynökök, hanem megfigyeltek voltak. A hiba észlelése után az érintett neveket törölték az adatbázisból, Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója pedig felajánlotta lemondását.

Cseh Gergő Bendegúz a nemzetbiztonsági bizottság – határozatképtelenség miatt berekesztett – hétfői ülése után ellenzéki képviselők előtt tisztázta a helyzetet. Elmondta: az adatokat tartalmazó mágnesszalagok anyagát október 5-én kapták meg az Alkotmányvédelmi Hivataltól, és bíztak benne, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel el tudják végezni a feldolgozást a törvényben rögzített november 4-i határidőig.