Kiállt a szakszervezet a levéltárosokért: politikai nyomásra kapkodhattak az ügynökaktákkal

A KKDSZ – mint a magyar levéltári dolgozók többségének elsődleges érdekképviselete – elismerve magas színvonalú szakmai munkájukat, kiáll az ÁBTL-ben dolgozó szakemberek mellett, függetlenül attól, hogy az intézményben jelenleg nincs alapszervezetük. Az érdekképviselet információi szerint kifejezetten politikai kérésre, a Tisza Párt vállalásának teljesítése érdekében került sor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött adatbázisok és ügynökakták rendkívül gyors nyilvánossá tételére – olvasható a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének keddi, tiszás ügynökbotrány kapcsán kiadott sajtóközleményében.
A szakszervezet közleményében kiemelte: a múlt hiteles feltárását, a dokumentumok kutathatóságát és az azokhoz való minél szélesebb körű hozzáférés biztosítását alapvető fontosságúnak tartják. A mindenkori kormánytól pedig az várják el, hogy biztosítsa a megfelelő tárgyi és anyagi feltételeket a közös múlt anyagainak megőrzéséhez, de a politika egyszer és mindenkorra vonuljon ki a tudományos életből a közgyűjteményi és közművelődési területen, és bízza a szakmai anyagokat a szakmai szereplőkre.
Ez az eset is jól példázza, hogy ha a mindenkori politikai hatalom igyekszik a kulturális intézményrendszert közvetlenül befolyásolni – akár csak sürgetni egy dokumentum, lista, adatbázis mielőbbi közreadását – akkor előfordulhat, hogy visszafordíthatatlan károkat okoz"
– figyelmeztetett a KKDSZ.
Tiszás ügynökbotrány: ártatlanok is a listára kerültek
Amint az ismert, november 4-én a nyitottaktak.hu weboldalon mintegy 60 ezer, az államszocializmus ideje alatt ügynökként nyilvántartott személy adatai váltak elérhetővé. A nevek közé ugyanakkor 164 olyan ember adatai is bekerültek – köztük Lezsák Sándoré, az Országgyűlés volt alelnökéé, az MDF egyik alapítójáé – akik nem ügynökök, hanem megfigyeltek voltak. A hiba észlelése után az érintett neveket törölték az adatbázisból, Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója pedig felajánlotta lemondását.
Cseh Gergő Bendegúz a nemzetbiztonsági bizottság – határozatképtelenség miatt berekesztett – hétfői ülése után ellenzéki képviselők előtt tisztázta a helyzetet. Elmondta: az adatokat tartalmazó mágnesszalagok anyagát október 5-én kapták meg az Alkotmányvédelmi Hivataltól, és bíztak benne, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel el tudják végezni a feldolgozást a törvényben rögzített november 4-i határidőig.
Cseh Gergő Bendegúz: „Minket is sokkolt, amikor kiderült”
Hozzáfűzte: a levéltárban őrzött 6-os kartonok és a B-naplók esetében többszörösen ellenőrizni tudták az adatokat, a mágnesszalagok esetében azonban váratlanul érte az intézményt, hogy az adatokat ömlesztve, rendkívül rossz állapotban kapták meg az ellenőrzést koordináló Alkotmányvédelmi Hivataltól. Ebből az ömlesztett adatállományól kellett egy strukturált, közzétehető adatbázist készíteniük, amit elvégeztek ugyan, de az ellenőrzésre már nem maradt idejük.
A főigazgató elismerte: nem számoltak azzal, hogy bizonyos kódok rossz helyre kerültek az adathalmazban. Ha tudták volna, hogy hibás adatok vannak a rendszerben, nem tették volna azokat közzé, és halasztást kérnek.
Minket is sokkolt, amikor kiderült, hogy ártatlan emberek adatai kerültek ki”
– fogalmazott Cseh Gergő Bendegúz, aki ismételten elnézést kért az érintettektől.
Hangsúlyozta: a levéltár jogalkalmazó szervként járt el, mérlegelési joga nem volt, csupán a törvényi határidőket hajtotta végre. Megjegyezte azt is, hogy Magyar Péterrel kétszer találkozott személyesen az ügynökakták megnyitása kapcsán, telefonon nem egyeztettek.
A főigazgató kiemelte: a 60 ezer adatból 164 volt hibás, emiatt nem szabad megkérdőjelezni a közzétett iratanyag valódiságát és hitelességét. A következő nagy feladat a 9 ezer B-dosszié (esetenként 100-200 oldal) átnézése lesz februárig, amely során fokozottan kell figyelniük a személyes adatok védelmére.