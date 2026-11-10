Szentkirályi Alexandra az Origónak: Mielőbbi vizsgálóbizottságot sürget a Fidesz a tiszás ügynökbotrány kapcsán

„Elég a lapításból! Ki a politikai felelőse a tiszás ügynökbotránynak?” – ezzel a címmel hirdetett meg sajtótájékoztatót Szentkirályi Alexandra. A fideszes parlamenti képviselő azzal kezdte mondandóját, szerinte mi az a bizonyos „tiszás forgatókönyv”, amelyet az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan látunk.

Sajtótájékoztatót tartott kedd délután a tiszás ügynökbotrány miatt Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

– Ha a Tisza elront valamit, vagy egy téma kellemetlen számára, akkor azonnal megpróbálja elterelni róla a figyelmet. Ennek érdekében pedig politikai leszámolásba kezd – összegezte választ, majd úgy folytatta: „a Tisza kormányzásnak nevezett tevékenysége a politikai ellenfelek morális ellehetetlenítéséről és bebörtönzéséről szól”.

Ez nem elszámoltatás, hanem egy egész rendszert átható politikai bosszú és leszámolás

– jelentette ki.

Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza-kormány a kellemetlen ügyekről, például a benzinárak emelkedéséről, az adóemelésekről és az ügynökbotrányról politikai leszámolásokkal próbálja elterelni a figyelmet. Úgy fogalmazott, amikor a kormány számára kínos ügyek kerülnek előtérbe, újabb politikai foglyokat visznek el, legutóbb pedig a volt miniszterelnök öccsét. Ezt nevezte a Tisza politikai terelési forgatókönyvének.

A diktatúra után ismét megbélyegzik ezeket az embereket

Rámutatott: az ügynökbotrány egyik legsúlyosabb következménye, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal összemosták a kommunista diktatúra áldozatait az egykori bűnelkövetőkkel. Kiemelte,

nemcsak Lezsák Sándor, hanem több mint 160 másik ember is ügynökgyanúba keveredett, köztük olyanok, akiket annak idején a kommunista rendszer megfigyelt, megzsarolt és megfélemlített.

– A diktatúra után most ismét megbélyegzik ezeket az embereket – mutatott rá.

A Fidesz képviselője ezért kezdeményezte, hogy a Művelődési Bizottság hallgassa meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatóját, ám a tiszás képviselők leszavazták a javaslatot. Hasonlóképpen a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését sem sikerült megtartani a tiszás képviselők távolmaradása miatt. Szentkirályi ellentmondásosnak nevezte, hogy miközben Magyar Péter az Országgyűlés felügyeletére hivatkozik, képviselői nem vesznek részt azokon az üléseken, ahol a levéltár vezetőjét kérdezhetnék.