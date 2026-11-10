Szentkirályi Alexandra az Origónak: Mielőbbi vizsgálóbizottságot sürget a Fidesz a tiszás ügynökbotrány kapcsán

„Elég a lapításból! Ki a politikai felelőse a tiszás ügynökbotránynak?” – ezzel a címmel hirdetett meg sajtótájékoztatót Szentkirályi Alexandra. A fideszes parlamenti képviselő azzal kezdte mondandóját, szerinte mi az a bizonyos „tiszás forgatókönyv”, amelyet az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan látunk.
– Ha a Tisza elront valamit, vagy egy téma kellemetlen számára, akkor azonnal megpróbálja elterelni róla a figyelmet. Ennek érdekében pedig politikai leszámolásba kezd – összegezte választ, majd úgy folytatta: „a Tisza kormányzásnak nevezett tevékenysége a politikai ellenfelek morális ellehetetlenítéséről és bebörtönzéséről szól”.
Ez nem elszámoltatás, hanem egy egész rendszert átható politikai bosszú és leszámolás
– jelentette ki.
Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza-kormány a kellemetlen ügyekről, például a benzinárak emelkedéséről, az adóemelésekről és az ügynökbotrányról politikai leszámolásokkal próbálja elterelni a figyelmet. Úgy fogalmazott, amikor a kormány számára kínos ügyek kerülnek előtérbe, újabb politikai foglyokat visznek el, legutóbb pedig a volt miniszterelnök öccsét. Ezt nevezte a Tisza politikai terelési forgatókönyvének.
A diktatúra után ismét megbélyegzik ezeket az embereket
Rámutatott: az ügynökbotrány egyik legsúlyosabb következménye, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal összemosták a kommunista diktatúra áldozatait az egykori bűnelkövetőkkel. Kiemelte,
nemcsak Lezsák Sándor, hanem több mint 160 másik ember is ügynökgyanúba keveredett, köztük olyanok, akiket annak idején a kommunista rendszer megfigyelt, megzsarolt és megfélemlített.
– A diktatúra után most ismét megbélyegzik ezeket az embereket – mutatott rá.
A Fidesz képviselője ezért kezdeményezte, hogy a Művelődési Bizottság hallgassa meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatóját, ám a tiszás képviselők leszavazták a javaslatot. Hasonlóképpen a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését sem sikerült megtartani a tiszás képviselők távolmaradása miatt. Szentkirályi ellentmondásosnak nevezte, hogy miközben Magyar Péter az Országgyűlés felügyeletére hivatkozik, képviselői nem vesznek részt azokon az üléseken, ahol a levéltár vezetőjét kérdezhetnék.
Szentkirályi Alexandra politikai felelősöket követel
Külön felhívta a figyelmet a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének közleményére, amely szerint információik alapján politikai kérésre, a Tisza vállalásának teljesítése érdekében gyorsították fel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Szentkirályi szerint ez felveti a levéltári dolgozókra gyakorolt politikai nyomás kérdését, ezért követeli annak megnevezését, hogy ki adott utasítást, és ki vállalja a politikai felelősséget. Hangsúlyozta: a több mint 160 érintett ember tisztességes eljárást és jóvátételt érdemel.
Követeljük, hogy nevezzék meg az ügynökbotrány politikai felelősét! Ha ez nem történik meg, menesszék Tar Zoltánt vagy Ruff Bálintot! Azt is követeljük, hogy azonnal állítsák le a holnap működését, és kezdeményezzük egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is annak érdekében, hogy mindenki tisztán láthasson abban, milyen politikai nyomás nehezedett az állambiztonsági levéltár dolgozóira a munka ilyen gyors elvégzése érdekében
– emelte ki.
Hozzátette: ahelyett, hogy Magyar Péterék vállalnák a felelősséget, csak a terelés megy: „az abszolút filmszínház, a vezetőszár és a katonai bilincs”. – Mindezt önkényesen, az eljárási szabályokra egyáltalán nem figyelve, kizárólag azért, hogy eltereljék a figyelmet arról, ami számukra kellemetlen – hangsúlyozta.
Az Origo kérdésére elmondta azt is, szeretnék a lehető leghamarabb felállítani a parlamenti vizsgálóbizottságot, ehhez azonban a Tisza képviselőinek támogatására is szükség van.
Mi azon vagyunk, hogy minél előbb elindulhasson a munka. Nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt lerázza magáról annak a felelősségét, hogy az áldozatokat összemosták a bűnelkövetőkkel
– emelte ki.
Seszták Miklós esetében is politikai leszámolás zajlik
Kérdésünkre kitért Seszták Miklós letartóztatására is. Egykori képviselőtársáról megjegyezte, nyugodtan felsorolhatta volna a politikai foglyok között. Az ő esetében is most derült ki, hogy egy olyan szakvéleményre alapozták az állításaikat, amelyet a nyomozási bíró a döntése előtt talán meg sem ismerhetett, és amelyet a védő egészen biztosan nem láthatott. Tehát ez a szakvélemény gyakorlatilag nem bizonyít semmit.
Ugyanarról a politikai bosszúról és leszámolásról van szó, amelyet a korábban megnevezett emberek esetében is látunk
– mutatott rá.
A médiatanácsi és a közmédia testületeibe történő jelölésekkel kapcsolatban Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy egyelőre határidőn belül vannak az új jelölések. Bírálta a Tisza Pártot, amiért szerinte politikai alapon akadályozza a Fidesz jelöltjeinek elfogadását, miközben a testületekben a kormánypárti és az ellenzéki frakcióknak is meghatározott számú hely jár. Példaként említette Szabó György tiszás delegáltat is, akivel kapcsolatban azt állította, hogy jogerős bírósági ítélet született arról, hogy kezet emelt volt feleségére.
Az ügynökbotrány következményeiről szólva hangsúlyozta, hogy az érintetteknek és családjaiknak jóvátételre, a közvéleménynek pedig megnyugtató válaszokra van szüksége. Szerinte a levéltári dolgozókra gyakorolt politikai nyomásnak konkrét felelősei vannak, akiket meg kell nevezni. Leszögezte: a Fidesz-frakció addig nem nyugszik, amíg nem történik meg a politikai felelősök elszámoltatása.
Kitört az tiszás ügynökbotrány, Orbán Viktor testvérét elvitték a hatóságok
Emlékezetes, a november 4-én elindított állambiztonsági adatbázisban több olyan személy neve is megjelent a hálózati személyek között, akiket valójában a kommunista diktatúra figyelt meg. Mint korábban megírtuk, Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója is az érintettek között volt. Az ÁBTL később elismerte a hibát, amely összesen 164 embert érintett. Magyar Péter miniszterelnök és a levéltár egyaránt bocsánatot kért a történtek miatt.
A botrány nyomán Cseh Gergő Bendegúz főigazgató már a lemondását is felajánlotta. A levéltár vezetője közölte, hogy az informatikai hibát elhárították, ugyanakkor álláspontja szerint az intézmény első számú vezetőjének vállalnia kell a felelősséget a történtekért. Hétfőre Apáti Bence Mi Hazánk-os képviselő – a szervezet elnökeként – a Nemzetbiztonsági Bizottságot is összehívta, amely azonban határozatképtelen volt a tiszás képviselők távolmaradása miatt.
Így végül egy kötetlen beszélgetés zajlott utána a levéltár vezetőivel, miközben pedig Magyar Péter miniszterelnök sajtóinformációkra hivatkozva bejelentette: őrizetbe vették a hatóságok Orbán Viktor öccsét, Orbán Áron. Több elemző és maga a Fidesz is arra hívta fel a figyelmet: több jel is arra mutat, ezzel a lépéssel a kormány a tiszás ügynökbotrányról próbálja elterelni a figyelmet.