Több mint hatmilliárd forintnyi elásott készpénzt találtak a Seszták-ügy nyomozói

2026. november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre a dr. Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében. A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók: erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5.071.632.000 forint, 2.658.350 euró és 1.257.100 USA dollár – közölte az NVVH. A hivatal részéről hozzátették, hogy készpénzt pénteken az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették.

Az NVVH megköszönte a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatásért, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is.

Milliárdokat ástak ki a Seszták-ügy nyomozói Fotó: Facebook/NVVH

Magyar Péter azonnal posztolt a Seszták-ügy fejleménye kapcsán

Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben.

– írta a bejelentés kapcsán Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán.

Seszták Miklósnak 11 milliárd forinttal kell a hatóságok felé elszámolnia

Mint azt az Origo megírta: Seszták Miklóst egy több mint 11 milliárd forintos korrupciógyanús ügyben tartóztatták le. A nyomozás szerint a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül, több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át a Volánbusszal szerződésben álló cégek képviselőjétől.

A bíróság október 28-án január 30-ig meghosszabbította a volt miniszter letartóztatását. Döntésében a szökés, valamint a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélyére hivatkozott.

Letartóztatták Seszták Miklós bizalmasát is

Újabb is letartóztatás történt Seszták Miklós ügyében. A volt nemzeti fejlesztési miniszter bizalmasát, aki pénzfutárként működött közre korrupciós pénzek átvételében és szállításában letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája.