"Minősíthetetlen kupleráj, ami itt folyik" - Toroczkai László kikelt magából a parlamentben

Egy közjátékkal indult a mai parlament. Hallerné Nagy Anikó Magyar Péternek adta volna a szót, aki a fejét rázta, hogy ma nem szólal fel. „Az elfogadott napirend szerint miniszterelnök úrnak lett volna napirend előtti felszólalása, de ez a mai napon elmarad” – mondta Hallerné Nagy Anikó, majd a padsorokban elindult zúgolódásra visszakérdezett: „Nem marad el? Nem is lett volna?” Ez derültséget okozott a parlamentben. Ezek után Toroczkai László kapta meg a szót.

Toroczkai László kikelt magából a parlamentben - Fotó: Hatlaczki Balazs

Toroczkai László a gazdákról beszélt volna napirend előtt, viszont amikor kuplerájt kezdett emlegetni, Hallerné Nagy Anikó közbeszólt, hogy ne minősítse az Országgyűlést. „Nem lehet a kormány munkáját minősíteni? Azért ez elég kemény” – szólt vissza a Mi Hazánk elnöke, kijelentve:

Minősíthetetlen kupleráj, ami itt folyik.

Toroczkai László szerint jó lenne, ha az Országgyűléshez hasonlítana a munka, amit végeznek. A pártelnök Magyar Péter elmaradt beszédével kapcsolatban megjegyezte: „Valamilyen oknál fogva mégiscsak törölte a felszólalását, talán Feledy Botond ügye miatt.” Az ellenzéki képviselő felvetette: „Vitézy Dávid mit titkolt el 2024-es választásokkor, hogy is volt az a visszalépés, hogyan sms-ezett Rogán Antallal?"

Toroczkai László azt állította, hogy Feledy Botond menesztésével Rácz Andrásnak csinálnak helyet a Magyar Külügyi Intézet élén.

Magyar Péter válaszában közölte:

Lehet jobb lett volna, ha ez is elmarad. Szerintem jó, hogy a magyar vidék sorsa nem az ön kezében van, mert a vidékről harminc másodpercet sem beszélt.

A miniszterelnök hangsúlyozta: „Végre van kormánya a magyar vidéknek.” Magyar Péter tisztázta, hogy nem szűnik meg a Magyar Falu Program és a Modern Városok Programja sem, Szent István Vidékfejlesztési Program néven futnak tovább. A kormányfő adóemelésekről és béremelésekről is beszélt, hamarosan jön az átfogó rendészeti csomag pótlékemeléssel és a szabadságok bővítésével.